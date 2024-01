Ana Sayfa » Oyun Take-Two, Remedy’e Rockstar Games Logo Benzerliği İddiasıyla Dava Açtı Oyun Take-Two, Remedy’e Rockstar Games Logo Benzerliği İddiasıyla Dava Açtı Emine Emre 14 Görüntüleme

Rockstar Games üst kuruluşu Take-Two Interactive tarafından şirketlere açılan davalara bir yenisi daha eklendi. Take-Two, Remedy’e Rockstar Games logo benzerliği iddiasıyla dava açtı.

Geliştirdiği birbirinden kaliteli ve başarılı oyunlarla dikkat çeken Rockstar Games, özellikle GTA serisi ile dünya çapında ün yapmış durumda. GTA 5’in ardından 10 yıla yakın süredir GTA 6’yı bekleyen gamerlar için gündemin odak noktası Rockstar Games özelinde bu iken, şirketin farklı gündemleri de mevcut. Son olarak, Rockstar Games’in üst kuruluşu konumundaki Take-Two Interactive tarafından Remedy Entertainment’a, logosu Rockstar’ın logosuna benziyor diye dava açıldı. Rockstar Games logo benzerliği dava detaylarına Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Take-Two, Remedy’e Rockstar Games Logo Benzerliği İddiasıyla Dava Açtı

Amerikan uluslararası video oyunu yapımcısı ve dağıtıcısı Take Two, pek çok farklı şirkete, farklı nedenlerle açtığı davalarla tanınıyor. Rockstar Games’in de üst kuruluşu konumunda bulunan Take Two’dan yeni bir dava hamlesi daha geldi. Take-Two Interactive, Remedy Entertainment’a, logosu Rockstar’ın logosuna benziyor diye dava açtı. Şirketin gerekçesi, logoların “kamuoyunda karıştırılabileceği” yönünde. İşte “karıştırılabileceği” iddia edilen logolar:

Oyun Tutkunları Ne Diyor?

Take Two tarafından Remedy Entertainment’e açılan dava kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Global çapta oyun sektöründe ses getiren dava ile ilgili olarak gamerlar da görüşlerini sosyal mecralarda dile getirdiler. Oyun tutkunları Rockstar Games’in oyunlarını çok beğenseler de, Take Two’nun “önüne gelene dava açmasını” anlamsız buluyor. Gamerların konu hakkındaki görüşlerinden bazıları şu şekilde:

“Take Two sanırım GTA 6’nın masraflarını çıkaracak yer arıyor. Her şeyi dava konusu yapması baya bir anlamsız. Logolar arasında en ufak bir benzerlik olsa tamam diyeceğim ama o da yok. Bu davanın açılması fikri nasıl çıktı, kim karar verdi, anlamak mümkün değil.”

“Take Two R harfini kendi üzerine mi tescil ettirmiş? Logosu R ile ilgili olan bütün markalara dava açacaklar herhalde. R sizin üzerinize zimmetli mi kardeşim, isteyen kullanır, bu nasıl bir saçmalık. Ben Remedy Entertainment’in yerinde olsam, karşı tazminat davası açarım isim kirletmekten.”

“Max Payne için ortaklaşa hareket ettiklerini düşünüyordum. Bu dava bir hayli ilginç olmuş. Oyun bazında anlaşırız ama logo için dava açarız der gibi bir yere varmış. Hayır haklı olsalar da içim yanmasa. Take Two’nun dava açma hakkı elinden alınmalı.”