Taksi Simülasyon Oyunu Taxi Life A City Driving Simulator Geliyor

Simteract tarafından geliştirilen ve Nacon tarafından yayınlanacak olan taksi simülasyon oyunu Taxi Life A City Driving Simulator için dün, oyun kamuoyuna açıklama yapıldı. Oyunun geliştiricisi olan Simteract resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım ile yayımlanan video, simülasyon oyunu tutkunlarını heyecanlandırdı. Tanıtım videosu kısa sürede on binlerce kez izlendi.

Taksi Simülasyon Oyunu Taxi Life A City Driving Simulator Steam Sayfası Açıldı

Taksi simülasyon oyunu Taxi Life: A City Driving Simulator için Steam sayfası da açıldı. Barselona sokaklarında taksicilik yapacağımız oyunda, taksicilik şirketimizi büyütmeyi amaçlayacağız. Bunun için de elbette taksimizdeki müşterilerimiz, aracımızdan memnun inmeli. İdeal sürede müşteriyi varış noktasına memnun edecek hizmet ile götürme odağında olacak oyunda farklı yeni ve güzel özellikler de olacağı belirtiliyor.

İşte oyunun geliştiricisi Simteract tarafından oyuna yönelik olarak yapılan tanıtım videosu duyurusu:

Hit the streets of Barcelona in Taxi Life on Feb '24! 🚖



Navigate a 1:1 scale Barcelona, dominate 460km of roads & elevate your taxi empire.



👇Wishlist Taxi Life now👇https://t.co/rWmGNsI75t



¡Nos vemos en Barcelona!#TaxiLife #gamedev #gamers #unrealengine pic.twitter.com/j2hOf9WmyA — Simteract (@simteract) November 7, 2023

Steam sayfası da açılan oyunu istek listesine eklemek mümkün. Oyunun ne zaman çıkacağına dair de yukarıda paylaştığımız gönderide bilgi verilmiş. Taksi simülasyon oyunu Taxi Life: A City Driving Simulator Şubat 2024 itibariyle çıkış yapacak.

Taxi Life A City Driving Simulator Sistem Gereksinimleri

PC için çıkış yapacak olan Taxi Life: A City Driving Simulator minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz ya da AMD Ryzen 5 1500X @ 3.7 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 870 | AMD Radeon RX 670

DirectX: Sürüm 10

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Oyuncular Ne Diyor?

Taxi Life: A City Driving Simulator’ün duyurusunun yapılmasının akabinde, kişisel sosyal medya hesaplarından pek çok oyun tutkunu da görüşlerini belirten esprili paylaşımlar yaptı. O paylaşımların bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Değişim saati geldi ablacım alamıyorum, bir de ben karşının taksisiyim, pardon Madrid’in taksisiyim. Kısa mesafeye gitmiyorum. O trafiğe sokma şimdi beni bu saatte… Bu özelliklerin de acilen eklenmesi gereken oyun (!) hayırlı olsun.”

“İnip kavga etme yok, şoförler güler yüzlü, “cam açar mısınız?” sorusuna olumlu yanıt veriliyor… Böyle taksi mi olur kardeşim? Biraz İstanbul taksicilerini örnek (!) alın.”

“İstanbul modu gelmeli acilen. Turistlerden fazla para almaya çalışmanın ve Türk yolcu almamak için kırk takla atmanın da eklenmesi gerekir. Biz de tadalım bakalım bu duygular (!) nasılmış…”

“Yakın mesafeye taksimetre açmıyorum diyecek şoför istiyoruz (!). İstanbul DLC’si ne zaman gelir? Şaka bir yana oyun güzel duruyor, umarım kaliteli bir şey gelir.”