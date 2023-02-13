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Tam Elektrikli Ram 1500 REV 2025’te Geliyor!

Ram, tam elektrikli 1500 REV otomobilini 2025'te sevenleriyle buluşturacak. Üstelik ön siparişler çoktan başladı bile!

Cemre Yılmaz

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tam elektikli ram 1500 rev

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Bu tür otomobillerin sevilen markası Ram, televizyon reklamıyla birlikte yeni lansmanına hazırlanıyor. Ram, tam elektrikli 1500 REV otomobilini 2025’te sevenleriyle buluşturacak. Üstelik ön siparişler çoktan başladı bile!

Nihai üretim tasarımını açıklamanın yanı sıra, şirket aslında ilk elektrikli kamyoneti için herhangi bir teknik özellik veya performans rakamı hakkında sessiz kalıyor. Kamyonun kendisi hakkında söylenecek bir şey yok ve daha geçen ay Las Vegas’ta tanıtılan 1500 Devrim konseptine hiç benzemiyor.

En azından görünüş açısından, 1500 REV’in Cybertruck için iyi bir rekabet olacağını uman birçok hayal kırıklığına uğramış insan olacak. Ram muhafazakar yoldan gitti ve geleneksel kamyonet alıcıları arayan ancak onlara yeni elektrikli sürücünün rahatlığını sunan Ford F-150 Lightning’i takip etti.

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tam elektikli ram 1500 rev 2025

Kamyonun kendisi çekici görünüyor, ön taraftaki yeni ışık imzalı LED’ler ve arkadan aydınlatmalı Ram logosu kesinlikle göze çarpıyor. Sipariş defterlerinin sonuna kadar açık olması dışında iç mekanın fotoğrafları ve kamyon hakkında hiçbir bilgi yok.

Ram’ın “Erken Elektrifikasyon” adıyla başlattığı reklam kampanyası birkaç ilginç noktayı ortaya koyuyor. İlk olarak, gerçekten kısa bir an için de olsa 1500 REV’in içini gerçekten görüyoruz. O birkaç saniyelik çekimden, kamyonun içinde herhangi bir dönüş olmadığını doğrulayabiliriz, iç mekan gazla çalışan kardeşlerine çok benziyor.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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