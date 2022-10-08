Tamamen elektrikli Bugatti geliyor ama bu on yılda değil

Bugatti-Rimac’ın CEO’su Mate Rimac, 2030’dan önce hibrit ve tamamen elektrikli bir Bugatti süper otomobili piyasaya sürmeyi planlıyordu. Bugatti’nin tasarım direktörüne göre bu plan biraz değişti. Şirket önce hibrit süper otomobile odaklanacak ve 2027’de piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bugatti’nin tasarım direktör yardımcısı Frank Heyl, elektrikli Bugatti’nin 2030’un ötesine geçtiğini doğrulamak istemedi ancak ekibin “hibrit araçla bu on yıla” odaklandığını belirtti. Görünüşe göre, tamamen elektrikli Bugatti nihayet geldiğinde, Bay Heyl’e göre “insanları cezbedecek”.

Mate Rimac, bir noktada Bugatti’nin portföyünü genişletmesini ve tek model stratejisinden uzaklaşmasını istediğini öne sürdü. Şirketin sadece hiper otomobiller değil, daha fazla müşterinin özel markanın keyfini çıkarmasını sağlayacak başka modeller de üretmesini istedi.

Fakat bazıları marka imajını ve münhasırlığı korumaya odaklanmış durumda ve yeni modellerin Bugatti otomobillerinin değerini aşındırabileceğinden endişeleniyor. Tasarım direktörü Achim Anscheidt, Bugatti’nin markayı satma ve farklı arabaları tanıtarak daha az ayrıcalıklı hale getirme endişesini taşıdığını söyledi.

Sonuç olarak, Bugatti’den bir tamamen elektrikli planları geçen ay rafa kaldırıldı ve şirket tasarım çabalarını daha özel otomobillere yönlendirecek. Mate Rimac, yeni otomobillerin “çok heyecan verici ve farklı” olacağı ve hem hibrit hem de tamamen elektrikli güç aktarma organları sunacağı konusunda kararlı.

Bugatti, dünyanın en seçkin markalarından biridir ve şirketin yeni sahibi Mate Rimac, dünyanın en hızlı elektrikli otomobillerinden bazılarından sorumludur. Rimac Nevera, EV teknolojisinin zirvesini temsil ediyor ve birçok kişi bunun elektrikli bir Bugatti için bir plan olarak hareket edeceğini umuyordu.

Büyük olasılıkla dünyanın en pahalı ve en çılgın elektrikli hiper otomobili için 7 yıl daha beklemek, mühendislik ekibine EV teknolojisini daha da geliştirmeleri için zaman vermek ve şirketin tüm endüstri üzerinde aynı etkiyi yaratacak bir otomobil tanıtmasına izin vermek anlamına geliyor. Orijinal Bugatti Veyron’un 2005’te piyasaya sürüldüğü zamanki gibi.