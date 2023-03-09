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Tamamen Elektrikli Lamborghini Urus Geliyor!

Cemre Yılmaz

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Elektrikli Lamborghini Urus

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Ocak ayında Lamborghini, Urus hakkında tamamen elektrikli bir model olarak mevcut olmayacağını söyledi. Her şey ne kadar çabuk değişiyor! Sadece birkaç hafta oldu ve – tahmin edin ne oldu? Şirket şimdi tamamen elektrikli bir Urus yapacağını resmen onaylıyor. 2029 yılında piyasaya sürülecek.

Haber doğrudan en tepeden yani Lamborghini CEO’su Stephan Winkelmann’den geliyor. Mevcut neslin yerini alacak olan bir sonraki Urus nesli tamamen elektrikli olacak. Bu, markanın ilk tamamen elektrikli aracını piyasaya sürmesinden bir yıl sonra, 2029’da gelecek. 2028’de çıkacak model tamamen yeni olacak.

Tamamen elektrikli Lamborghini Urus ile birlikte bu, markanın toplam emisyonlarını bugüne kıyasla %80 oranında düşürmeye yardımcı olacak. Buna daha fazla yardımcı olmak için mevcut nesil Urus 2024’te hibritleştirilecek.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.

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