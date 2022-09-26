Tamamen elektrikli premium crossover Lancia Aurelia 2026’da geliyor

Lancia’nın yeniden canlanması tamamen elektrikli bir yaklaşıma dayanıyor, şirket otomotiv endüstrisindeki en iddialı hedeflerden birini belirledi – 2028 yılına kadar sadece elektrikli modeller üretmek. Lancia’nın o kadar çok modeli olmadığı düşünüldüğünde aslında o kadar da zor değil.

Lancia Aurelia bir ikonun adıdır, orijinal Aurelia ilk seri üretim V6 motorunu 1950’de piyasaya sürdü. Araba sadece 8 yıl boyunca üretildi, ancak bu kısa süre içinde 2 kapılı GT gibi bazı güzel arabalar piyasaya sürüldü. Ve yıllar boyunca birçok otomobil tasarımcısına ilham veren dönüştürülebilir versiyonlar oldu.

Yeni, tamamen elektrikli Aurelia‘nın Lancia’nın planlarına göre 2026’da ortaya çıkması bekleniyor. İlk tamamen elektrikli model, 2024’te göreceğimiz yepyeni Ypsilon olacak. Aurelia, Polestar 2 tarzında, zaten onaylanmış 4,6 metre uzunluğa sahip orta boy bir crossover olacak.

Lancia, Stellantis‘in bir parçası ve gruptan çıkacak birçok elektrikli otomobilde göreceğimiz ortak temellere dayanacak. Ancak Aurelia ısmarlama bir gövdeye sahip olacak ve Lancia, gelecekteki müşterilerine en yüksek kaliteyi sunmak için Mercedes-Benz araçlarını kıyasladığını doğruladı.

Araba, eksiksiz bir gelişmiş özellikler paketi ile gelecek. Stellantis parça deposuna erişim avantajı, otomobilin en yeni ADAS ve bilgi-eğlence sistemlerine sahip olacağı anlamına geliyor. Lancia, yaklaşmakta olan SALA kullanıcı arayüzünü zaten duyurdu, sürücü daha ilgi çekici bir ortam yaratmak için ses, hava ve iç ortam ışıklarını bir arada ayarlayabilecek.

Lancia’nın diğer markalardan kardeşleri EMP2 platformunu temel alırken, Aurelia büyük olasılıkla daha yeni STLA Medium mimarisini temel alacak. Lancia premium pazarları hedeflerken, sportif sürüş de Stellantis portföyünün bir parçası olan Alfa Romeo’ya bırakılacak.

Lancia Aurelia için lüks veya birinci sınıf bir elektrikli otomobil olmak yavaş olmak anlamına gelmiyor. Ralli dünyasını sonsuza dek değiştiren tek bir otomobil olan Lancia Delta Integrale’i unutmayalım. Yeni Aurelia, yüksek performanslı bir otomobil olarak tasarlanmayacak olsa da, STLA Medium platformu üzerine inşa edilmesi, ona 700 km’ye kadar menzile sahip 443 hp çift motorlu AWD sistemine erişmesini sağlayacak. Bu, rahat ve havadar bir sürüş deneyimi için yeterince iyi.

Aurelia, Ypsilon’un ilk tamamen elektrikli Lancia olmasından iki yıl sonra, 2026’da piyasaya sürülecek. Bunu 2028’de Delta’nın yeniden canlanması izleyecek. Gerçek Aurelia’nın en azından 2024’ün sonlarına kadar nasıl görüneceğini kesin olarak bilemeyeceğiz.