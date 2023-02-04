Tangra LH1, Tesla Semi’ye Meydan Okumaya Geliyor!

Terraline tamamen yeni bir şirket olmayabilir, daha önce Solo Gelişmiş Araç Teknolojileri olarak biliniyordu. Şirket, otonom ticari araç donanımı konusunda uzmanlaştı ya da en azından eskiden öyleydi ve son yatırım turunun ardından yeniden markalaşma çalışmasından geçti. Markalaşmanın ardından çıkarmayı planladığı kamyon Tangra LH1, Tesla’nın garip görünen tırına rakip olmayı hedefliyor.

Bileşen ve donanım işindeki bilgi birikimiyle şirket, çok yoğun ama çok kazançlı bir 8. sınıf kamyon pazarında rekabet etme şansı bulduğunu hissetti. Terraline, yeni kamyonunun tam olarak endüstrinin ihtiyaç duyduğu şey olduğuna inanıyor ve teoride birkaç ilginç noktaları var.

Önce bariz olanı, yani tasarımı ele alalım. Tesla Semi’nin fütüristik göründüğünü düşünüyorsanız, Tangra LH1 tam anlamıyla bu dünyanın dışında. İsim, Antarktika’daki bir sıradağdan geliyor ve şirket, çalışanların iyimserliğini artırdığını iddia ediyor. Bu biraz zorlama, tırmanmaları gereken bir koca dağları olduğunu fark etmeleri ve bu konuda dürüst olmaları daha olasıdır.

Tangra LH1‘e geri dönelim. Kamyon, 10 yıl boyunca çalışır durumda kalacak şekilde tasarlanmıştır ve bu süre içinde ciddi bir bakım gerektirmeden 3 milyon milin üzerinde yol kat etmesi gerekir. Bu, geleneksel 8. sınıf kamyonlardan iki kat daha iyidir.

Şirket, belirtilmemiş bir akü paketinden 500+ mil menzil ve dizel sınıf 8 kamyonla aynı seviyede çekme performansı iddia ediyor. Aktif aero, sınıftaki görünürdeki en iyi verimlilikten sorumludur ve Tangra LH1, piyasadaki tüm kamyonlar arasında en düşük sürtünme katsayısına sahiptir. Bunlar şimdilik sadece iddia ve gerçek rakamları bekleyip görmemiz gerekecek.

Şimdiye kadar çok iyi özellikler saydık, ilginç bir nokta da kamyonu mevcut altyapıdan şarj etme yeteneği. Pazarlama sızıntısı sona erdi ve bizi daha fazla ayrıntı için beklemeye bıraktığı yerdeyiz şu anda. Bu, en hızlı DC şarj cihazlarında bile saatlerce şarj olacağı anlamına mı geliyor? Şarjı hızlandırmak için yeni, sihirli bir teknolojiye sahip olacak mı?

Bir yakalama olmalı, Tesla, yalnızca bataryasının ayrıntılarını gizli tutmak ve Semi’nin gerçek hayattaki çekme menzili hakkındaki soruları yanıtsız bırakmak için benzer sonuçlar ve yetenekler vaat etti. Peki, buradaki sorun nedir?

Bu bir harika. Şirket, ilk kamyonun bu yıl uzun süreli testler için müşterilere teslim edileceğini iddia etse de, aslında Tangra LH1’i asla satın alamayacaksınız. Şirket, TaaS’ın yeni (gerçekte olmayan) bir iş modeli olan Truck as a Service‘i sunuyor. Nakliyat şirketleri, diğer giderler hakkında endişelenmek zorunda kalmadan sadece Tangra’yı kiralayacak ve kullanım mili başına ödeme yapacak.

Birçok şirket için bu, işlerini basitleştirecektir. Terraline, kamyon taşımacılığı endüstrisinin Uber’i olacak ve bu süreçte gezegeni kurtaracak – en azından plan bu. Gerçek şu ki, birçok şirket ABD’de elektrikli kamyonlar için cömert elektrikli araç vergi kredilerinden yararlanmayı umuyor. Pek çok şirket, bakımı da dahil olmak üzere filo üzerinde %100 kontrole sahip olmayı tercih ediyor.