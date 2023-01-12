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Tasarımı Yenilenmiş Jaguar I-Pace’ın Fiyatı Belli Oldu

Yenilenmiş Jaguar I-Pace elektrikli SUV, onu rakiplerinden ayıran bir dizi etkileyici özelliğe sahiptir. Ancak bu yenilemenin fiyat olarak makul bir artışı da olacaktır.

Cemre Yılmaz

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Yenilenmiş Jaguar I-Pace elektrikli SUV, onu rakiplerinden ayıran bir dizi etkileyici özelliğe sahiptir. Mükemmel dört tekerlekten çekiş performansı sunar ve genel iyileştirme ve kablosuz yazılım yükseltmeleri yalnızca aracın teknolojisini ve yeteneklerini geliştirmiştir.

Bununla birlikte, elektrikli araç gelişiminin çok yüksek hızlarda ilerlemesiyle en iyiler bile yerinde duramaz, aksi takdirde sürü tarafından yutulurlar ve Jaguar bunu fark ediyor. Şirket şimdi I-Pace’i yenilemek için birkaç güncellemeyi detaylandırdı. Ön ızgara, araca daha modern bir görünüm kazandıran ve elektrikli doğasını vurgulayan Atlas Grisi kaplama ile yumuşatılmıştır.

tasarimi yenilenmis jaguar i-pace 2023 dis

Izgarada artık siyah ve gümüş renkli bir Jaguar amblemi bulunuyor ve ön tampon kaplamaları, alt kapı kaplamaları ve arka difüzör artık gövde renginde, görünür hacmi azaltıyor ve tasarımı basitleştiriyor. 22 inçlik jantlar, karbon fiber kaplamalara uyması için Saten Gri kaplama ile güncellendi ve tüm standart jantlar elmas kesimli.

Bu değişikliklere ek olarak, I-Pace artık yeni R-Dynamic versiyonları ve Eiger Grisi ve Karpat Grisi metalik saten boyaları da içeriyor. Bu yeni renkler, halihazırda ödüllü tasarıma daha fazla çeşitlilik katıyor.

0-60mph (96 km/s) 4,5 saniyelik bir süre ve 124mph (200 km/s) azami hız ile I-Pace’in performansında bir eksiklik yok, ancak burada da bir şey kazanmadı. 400 SPORT modelinde ayrıca daha iyi sürüş ve kullanım için Adaptive Dynamics elektronik kontrollü sönümlemeli havalı süspansiyon bulunur.

tasarimi yenilenmis jaguar i-pace 2023

Menzil 470km’de (292 mil) değişmedi ve 100kW DC’ye kadar şarj işlemi devam ediyor. Ayrıca araç içinde de büyük bir değişiklik yok, 2023 I-Pace giden modelle aynı görünüyor.

Yine de değişen, mevcut donanım seviyeleri ve buna bağlı olarak fiyatlandırmadır. Yenilenmiş Jaguar I-Pace’in temel R-Dynamic S seviyesi 69.995 £ fiyat etiketi taşıyor. Bu rakam önceki temel modelden 4.000 £ daha fazla. Ayrıca diğer donanım paketleri olan R-Dynamic SE Black’e yükseltmek size 73.495 £, R-Dynamic HSE Black ise 77.495 £ mal olacak.

Son olarak, tüm özellikleriyle en iyi 400 Sport versiyonu 79.995 £ karşılığında sizin olabilir.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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