Taşınabilir Şarj Aleti Powerbank Nasıl Şarj Edilir?

Günümüzde akıllı telefonlardan yaptığımız işlemlerin sayısı fazlalaştığı için şarj kullanımı önemli bir sorun oluşturmaya başladı. Bu sorun karşısında Powerbank bizlerin yardımına koştu. Özellikle birçok kullanıcısı bulunan Powerbank, nasıl şarj edilir sorusu kullanıcıların kafasında dolaşmakta.

Özellikle gittiğimiz veya çalıştığımız yerlerde priz yoksa şarj konusunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Powerbank, bu durumlarda sahip olduğu kullanıcıya büyük kolaylık sağlıyor. Şarjı bitmiş olan cihazlarınızı şarj etmenize yardımcı olan bu ürünlerden istediğiniz etkiyi alabilmek için yapmanız gereken tek bir şey bulunuyor. O da Powerbank cihazınızı şarj etmektedir.

Powerbank, bir şarj cihazına erişimizin olmadığı anlarda cihazlarınızı şarj etmenize yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış taşınabilir şarj aletidir. Cep telefonlarını, tabletleri, kameraları ve pek çok elektronik cihazı şarj etmenizde yardımcı olmaktadır.

Powerbank Nasıl Şarj Edilir?

Her elektronik cihazda olduğu gibi bu cihazlarda da gereksiz şarj işlemi cihazınızın ömrünün kısalmasına neden oluyor. Pek çok Powerbank cihazında bir gösterge ya da LED ışığı bulunmaktadır. Cihazınızın şarjının azaldığını bu göstergelerden ya da LED ışıklarından anlayabilirsiniz. Powerbank cihazınız bir USB kablosu veya adaptörle birlikte sizlere verilmektedir. USB kablosunun büyük ucuna adaptöre takın. Küçük ucunu ise güç adaptörüne takın. Sonuç olarak cihazınızı şarj etmeye bırakabilirsiniz.

Powerbank cihazınız şarjdayken cihazın göstergesini ya da LED ışıklarını kontrol edin. Şarj olduysa güç adaptörünü prizden çıkartın. Eğer bulunduğunuz ortamda bir priz yoksa Powerbank cihazınızı masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızda da şarj edebilirsiniz. Aynı şekilde USB kablosunun büyük kısmını bilgisayarınıza bağlayın. Küçük kısmı ise Powerbank cihazına takın.

Powerbank’lerin bilgisayarlarda da şarj edilebiliyor olması pek çok açıdan kolaylık sağlıyor. Ancak daha hızlı bir sonuç elde etmek istiyorsanız çoğunlukla bir prizde şarj etmeyi tercih etmeniz gerekmektedir.

Powerbank Güvenli Mi?

Powerbank’in ilk çıkış noktası ve şu an piyasada görmüş olduğumuz şarj aletlerinin büyük bir kısmı Çin üzerinden ülkemize getiren Çin malı ürünleridir. Söz konusu olan elektrik olduğu için Çin malı Powerbank modellerine yönelirken insanların akıllarında soru işareti kalıyor ve bu tip bataryaların patlayıp patlamayacağı üzerine büyük soru işaretleri oluşuyor.

Özellikle ülkemizde Çin malı ürünlere karşı büyük bir ön yargı bulunuyor. Sizler de bu ön yargılardan kurtulmak istiyorsanız size önereceğimiz Powerbank markaları kullanabilirsiniz. Özellikle Xiaomi, Sony ve Philips marka Powerbank’ler piyasada bulacağınız en iyi Powerbank markalarıdır.

Ayrıca bkz: En İyi Powerbank Markaları ve Modelleri – Tavsiyeler ve Öneriler