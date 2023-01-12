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Tata, Auto Expo 2023’te Yeni Elektrikli Araçlarını Satışa Sundu

Yeni Tata EV'ler, Tata'nın pazardaki konumunu daha da güçlendirmek için daha yüksek fiyat etiketleriyle gelecek. Yeni EV'ler, pazarın daha geniş bir bölümünü karşılamak için çeşitli aralıklarda satışa çıkıyor.

Ayşen Sıla

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Hintli otomobil üreticisi Tata, Auto Expo 2023 sırasında bir EV, ICE otomobil ve kamyon serisini tanıttı. Şirket, Hindistan’daki yerel EV pazarına hakim ve 2026 yılına kadar 10 EV piyasaya sürmeyi planlıyor. Auto Expo 2023‘te sergilenen Tata modelleri serisi 5 EV, 7 ICE arabası ve 14 kamyondan oluşuyor. Bu, Tata’nın 2021’de EV işi için 1 milyar dolar kazanç elde etmesinden sonra satışa çıkan ilk modeller.

Yıllık Auto Expo etkinliği, Hindistan’daki otomobil şirketlerinin bir araya gelmesinden oluşuyor. EV’lere artan bir odaklanma ile yenilikçi arabaları sergilemek için bir platform sunuyor.

Yeni Tata EV’ler, Tata’nın pazardaki konumunu daha da güçlendirmek için daha yüksek fiyat etiketleriyle gelecek. Yeni EV’ler, pazarın daha geniş bir bölümünü karşılamak için çeşitli aralıklarda satışa çıkıyor. Daha kısa menzilli modeller şehir içi yolculuklar için uygunken, uzun menzilli modeller şehirler arası seyahatler için birebir.

tata

Tata, 2025 yılına kadar otomobillerinde piyasaya sürülecek yeni bir araç platformu geliştiriyor. Tata platformuna dayalı bir konsept otomobil de Auto Expo 2023’te sergilendi. Tata Motors, Hindistan’da etkileyici satış rakamları elde etmeye devam ediyor. Olumlu bir düzenleyici rejimin arkasında Hindistan’da 50.000’den fazla EV sattı.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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