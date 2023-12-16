DreamWorks Animation ve Pathé Pictures tarafından üretilen ve 2000 yılında yayınlanan animasyon filmi Tavuklar Firarda için tam 23 yıl sonra devam filmi geldi. Nick Park ve Peter Lord yönetmenliğinde çekilen ilk film, vizyona ilk girdiği ülke olan hem Amerika Birleşik Devletleri’nde, hem de Türkiye ve diğer ülkelerde son derece beğenilmişti. Buna rağmen 23 yıldır devam filmi gelmeyen yapımın yeni versiyonu Netflix sayesinde izleyici ile buluştu. Tavuklar Firarda 2 Netflix de dün (15 Aralık 2023 Cuma) itibariyle yayıma girdi. Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu adı verilen devam filmi kısa sürede en çok izlenen filmlerden biri oldu.

Tavuklar Firarda 2 Netflix de Yayında (Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu)

Nick Park ve Peter Lord’un hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği Tavuklar Firarda’nın devam filmi nihayet geldi. Bu kez Sam Fell tarafından yönetilen film için senaryoyu; senaryosu Karey Kirkpatrick, John O’Farrell ve Rachel Tunnard kaleme aldı. Kirkpatrick ve O’Farrell’in orijinal hikayesine bağlı kalınarak uyarlanan Tavuklar Firarda 2 (Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu) için Aralık ayı başında İstanbul’da özel gösterim de gerçekleştirilmişti.

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İstanbul Kanyon AVM’de Aralık ayı başında özel gösterimi yapılan film, dün (15 Aralık 2023 Cuma) itibariyle dünya ile aynı zamanlı olarak Türkiye’de de Netflix üzerinden yayıma girdi. 1 saat 41 dakikalık film, yayımlanmasının üzerinden 1 gün geçmeden “en çok izlenenler” listesine girmeyi başardı.

Netflix’in dün sosyal medya hesaplarından; “23 yıl sonra… Chicken Run: Nugget’ın Şafağı artık yayında” ibaresiyle duyurulan film için 1 dakikalık tanıtım videosu da paylaşıma eklendi. Kısa sürede yüz binlerce kez görüntülenen paylaşımın altına onlarca yorum geldi. İşte Netflix’in Tavuklar Firarda 2 (Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu) paylaşımı:

23 years later…



Chicken Run: Dawn of the Nugget is now streaming 🥚 pic.twitter.com/hhrSEBVmWz — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) December 15, 2023

Tavuklar Firarda 2 Seslendirme Kadrosu Kimlerden Oluşuyor?

Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu seslendirme kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Thandiwe Newton

Zachary Levi

Bella Ramsey

Romesh Ranganathan

David Bradley

Daniel Mays

Jane Horrocks

Imelda Staunton

Lynn Ferguson

Josie Sedgwick-Davies

Nick Mohammed

Miranda Richardson

Tavuklar Firarda Hayranları Memnun!

Mazide kalan animasyon filminin devam serisi ile yeniden buluşmaktan son derece memnun olan hayranlar, sosyal medya hesaplarından Netflix’in paylaşımının altına şu yorumları yaptılar:

“Çocukluğuma döndüm… O zamanlar 7 yaşındaydım, şimdi 30! Ne çabuk geçti zaman… İyi ki çekmiş Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu’nu Netflix, teşekkürler.”

“Hemen izledim ancak çok fazla düzenleme yapılmış. Açıkçası ilk filmdeki tadı bulamadım diyebilirim. Biraz daha ilk filme sadık kalarak devam filmi çekmelerini isterdim.”

“Fena olmamış ama daha iyi olabilirdi. Pek çok kişinin animasyon filmi deyince ilk izlediği yapımlardan biridir Tavuklar Firarda; önemli bir seri yani.”