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Taxi Life A City Driving Simülatör Oynanış Videosu Yayınlandı!

Taxi Life A City Driving Simulator 2024'ün Şubat ayında çıkış yaparak piyasaya sürülecek. Bunun yanında oyun PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformlarında çıkış yapacak.

Mustafa

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Taxi Life A City Driving Simülatör

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Günümüzde simülatör oyunları oldukça popülerleşmeye başladı FPS oyunlarına nazaran araba yarışları ve buna benzer sürüş oyunlarında simülatör oyunculara daha keyif vermekte. Bugünkü yazımızda sizler Taxi Life A City Driving Simülatör oynanış videosuna göz atacağız.

İlk olarak oyunun konusuna gelecek olursak taksi şoförü olup yolcuları istediği mevkiye bırakmak olacak. Fakat oyun bunu gerçek hayatta ki gibi zorlaştırarak yoğun trafik ve bunun yanında sürüş kurallarına da uymanızı isteyecek.

Bunun yanında seçtiğiniz rotasyon boyunca kazalar ve yol yapımları ile güzergah değişikliğine gitmek zorunda kalacaksınız. Barselona sokaklarında geçen simülatör oyunumuz kullanıcılarına oldukça keyifli zaman geçirtecektir.

Taxi Life A City Driving Simulator 2024’ün Şubat ayında çıkış yaparak piyasaya sürülecek. Bunun yanında oyun PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformlarında çıkış yapacak.

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Oyun Haberleri 13 Kasım 2023
Mustafa
Mustafa
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