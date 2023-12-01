TC Simülasyonu Geliştiren Türk Oyun Şirketi Tiamo Games Yatırım Aldı

Mobil oyun ve mobil uygulama alanında yerli girişimcilerden olan Tiamo Games’in oyunu olan TC Simülasyonu 1,5 milyonu aşkın indirme aldı. Oyunun bu başarısı şirkete büyük yatırım getirdi. TC Simülasyonu geliştiren Türk oyun şirketi Tiamo Games 22,5 milyon TL’yi aşkın bir değerleme üzerinden yatırım aldı.

TC Simülasyonu Geliştiren Türk Oyun Şirketi Tiamo Games Büyümeye Devam Ediyor!

Mobil oyun ve uygulama sektörünün gelişimi tüm hızıyla devam ederken bu alanda çalışmaya başlayan ve yeni projeler geliştiren girişimcilerin sayısı da günden güne artmakta. Piyasaya çıkan mobil uygulama ve oyunların hepsi elbette tutmuyor ancak yeni çıkan bazı oyunlar da kısa zaman içerisinde popülarite edinebiliyor. TC Simülasyonu da beğenilen ve kısa zaman içerisinde yüksek indirme sayılarına erişebilen bir mobil oyun.

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Yerli mobil oyun ve uygulama girişimcisi olan Tiamo Games TC Simülasyonu oyunu ile güzel bir başarıya imza attı. 1,5 milyon indirme sayısını aşan oyun Alesta Yatırım’ın ilgisini çekti ve şirket güzel bir yatırım aldı. Erken aşama teknoloji girişimlerine yatırımlarıyla bilinen Alesta Yatırım, Tiamo Games’e 22,52 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı.

Alesta Yatırım, bu yatırım neticesinde Tiamo Teknoloji ve İnovasyon şirketinin yüzde 10’nuna sahip oldu. Bahse konu yatırım hakkında Tiamo Games yaptığı açıklamalarla paranın nereye harcanacağını deklare etti. Açıklamaya göre yatırım, var olan oyun projelerinin iyileştirilmesi, yeni oyun projelerinin geliştirilmesi ve küresel pazarda şirket adının duyurulmasında kullanılacak.

Demirkıran: Oyun Dünyasına Yeni Bir Soluk Getireceğiz!

Tiamo Games CEO’su Ömer Demirkıran bahse konu yatırım hakkında açıklamalarda bulundu. Demirkıran açıklamasında, söz konusu yatırımın şirketin büyüme hedeflerine ulaşabilmesinde önemli bir süreç olduğunu aktardı.

Oyun sektöründeki varlıklarını artıracaklarını aktaran Ömer Demirkıran, oyun konusunda inovatif ve özgün deneyimler sunan geliştirmeler yapmayı amaçladıklarını bildirdi. Bu kapsamda da teknolojik, yapay zeka, analitik ve inovasyon yatırımlarını önceleyeceklerini belirten Demirkıran, “oyun dünyasına farklı bir soluk getirmek istiyoruz” dedi.

Tiamo Games Oyunları!

Tiamo Games, TC Simülasyonu oyununu 2022 yılında geliştirmeye başladı. Oyunda hyper- casual ve simülasyon oyun türleri harmanlanmış bir şekilde kullanıcın karşısına çıkıyor. Metin tabanlı bir oyun olan TC Simülasyonu, ülkemiz özelinde yetişkin bireylerin hayatının simüle edilmesine yönelik, bir yaşam simülatörü oyunu. Pek çok kişinin ilgisini çeken TC Simülatörü’nün hem Android hem de İOS versiyonları mevcut.

Tiamo Games’in geliştirme aşamasında bir oyunu daha bulunuyor ki o da “Soccer (Futbol)”. Bu oyunun nasıl olacağı hakkında henüz bir açıklama mevcut değil.