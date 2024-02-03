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Ülkemizin LoL mecrasında en üst ligi olan TCL (Turkish Championship League), nam-ı diğer Türkiye Şampiyonluk Ligi 2024 yılı Kış Mevsimi geçtiğimiz hafta yapılan ilk hafta maçları ile başlamıştı. İlk hafta maçlarının akabinde ligde 2 takım namağlup konumdaydı. Ligin 2nci haftasının mücadelelerinin ardından, TCL de namağlup takım kalmadı. Bununla birlikte, Şampiyonluk Ligi’nde çıktığı 4 maçın ardından halen galibiyet alamayan takım bulunuyor. TCL LoL 2024 Kış Mevsimi ikinci hafta detaylarına Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

TCL LoL 2024 Kış Mevsimi 2. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi 2024 yılı Kış Mevsimi 2nci haftasının maçları 1 Şubat Perşembe ve 2 Şubat Cuma günleri oynandı. İşte bu maçlarda alınan sonuçlar:

İlk Gün Maçları (1 Şubat Perşembe)

⁠Dark Passage 1 – 0 ⁠NASR eSports

Beşiktaş Esports 1 – 0 ⁠Papara SuperMassive

⁠BoostGate Esports 1 – 0 ⁠FUT Esports

⁠Misa Esports 1 – 0 Galakticos

İkinci Gün Maçları (2 Şubat Cuma)

⁠Dark Passage 0 – 1 ⁠BoostGate Esports

⁠FUT Esports 1 – 0 ⁠Papara SuperMassive

⁠Misa Esports 0 – 1 ⁠Beşiktaş Esports

Galakticos 0 – 1 NASR eSports

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Alınan sonuçların ardından, ilk haftayı namağlup geçen Papara SuperMassive ve Dark Passage bu unvanlarına veda ettiler. Ayrıca ilk haftada galibiyet alamayan 2 takımdan biri olan Misa Esports ligin ikinci haftasında galibiyetle tanışırken, Galakticos ise bu hafta da galibiyet alamayarak ligde çıktığı ilk 4 maçı kaybetmiş oldu. LoL Türkiye Şampiyonluk Ligi 2024 yılı Kış Mevsimi’nde galibiyeti bulunmayan tek takım olan Galakticos son sırada bulunuyor. İşte ikinci hafta maçlarının ardından ligde oluşan puan durumu:

1. Beşiktaş Esports 3-1 1. Boostgate Esports 3-1 3. Dark Passage 3-1 3. FUT Esports 2-2 3. NASR eSports 2-2 3. Papara SuperMassive 2-2 7. Misa Esports 1-3 7. Galakticos 0-4

Papara SuperMassive 2. Haftayı Galibiyet Alamadan Geçti!

Uzun yıllardır sponsoru olduğu takımı bu yıl tamamen satın alan Papara, LoL arenasına olan katkılarının devam edeceğini duyurmuştu. Bununla birlikte, Papara SuperMassive ligde 2nci haftada çıktığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak sıralamada geriye düştü. Bu durum, takıma ve lige yatırım yapan Papara için üzücü oldu. Takımın hedefi, gelecek haftalarda seri galibiyetler alarak şampiyonluk için iddialı bir konuma gelmek.