TCL’den Kubbe Şeklinde Kavisli OLED Oyuncu Monitörü Geliyor

Çin menşeli teknoloji şirketi TLC geçtiğimiz günlerde GTC 2023’e katıldı ve yeni ürünlerini görücüye çıkardı. TCL kubbe şeklinde kavisli Oled oyuncu monitörü ilgi odağı ürünlerden biri oldu. TCL’nin yeni oyuncu monitörü tasarımıyla göz doldurduğu gibi teknik özellikleri de fazlasıyla iyi görünüyor. TCL oyuncu monitörünü detaylı bir şekilde inceleyelim…

TCL Kubbe Şeklinde Kavisli OLED Oyuncu Monitörü Özellikleri

Global Display Tech-ecosystem Conference 2023, 7 – 8 Aralık tarihlerinde Çin’in Wuhan kentinde gerçekleştirildi. Organizasyona katılan markalardan biri olan TCL’de yeni ürünlerini sergiledi. Yenilikçi ekran teknolojileri ile göz dolduran şirketin gözde ürünlerinden biri de kubbe şeklinde kavisli OLED ekran monitörü oldu.

TCL CSOT kavisli oyuncu monitörü 31 inçlik OLED ekrana sahip. 4K çözünürlükte olan ekran 120 Hz yenileme hızı ile net görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Monitör yalnızca iki kenardan değil, tıpkı kubbe gibi dört taraftan da kavisli bir yapı sunuyor. Bu tasarımla marka, 3 boyutlu bir oyunun içindeymiş hissi vermeyi amaçlayarak, oyuncunun daha keyifli deneyimler yaşamasına zemin hazırlıyor.

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Çin merkezli marka organizasyonda bahse konu kavisli monitörün dışında ilgi çekici başka ürünler de tanıttı. İnovatif ekran teknolojileri konusunda üst düzey ürünler üreten TCL, burada, 8K çözünürlüklü 27 inç panel, yine 8K çözünürlüklü OLED 65 inç panel ve 8K çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızına sahip oyun monitörünün de tanıtımını yaptı.

TCL, ortaya koyduğu ürünlerle “geleceği yeniden tanımladığını” belirtiyor. Bununla birlikte şirket, gelişmiş ve bağlantılı bir ekran ekosistemi oluşturmakta kararlı olduğunu deklare ediyor.

TCL IJP OLED Ekran Teknolojisini Tanıttı

TCL’nin dikkat çeken bir diğer ürünü ise IJP OLED ekrana sahip ilk ürünü olan 65 inç büyüklüğündeki kavisli monitörü. 8K çözünürlükte olan bu monitör 120 Hz yenileme hızına sahip; kavis oranı ise 1800 R. Söz konusu monitörde kullanılan IJP OLED teknolojisi hakkında bilgi veren TCL, birtakım malzemelerinin kullanım oranının artırılması ile yüzde 90’a yükseltildiğini ve mavi ışık yayılımının ise yarı yarıya azaltıldığını aktardı. Bahse konu monitör DCI-P3 renk gamının yüzde 99’unu kapsamakta.

TCL, Dizüstü Ekran Modelini Tanıttı

TCL’nin tanıtımını yaptığı bir diğer ilgi çekici ürün ise dizüstü bilgisayarlar için üretilen ekran diyebiliriz. Bu kapsamda markanın ilk dizüstü ürünü olacak ekran 14 inç büyüklüğünde. 2.8K çözünürlükte olan ekran IJP Hybrid OLED panele sahip. Söz konusu ekranın yenileme hızı ise 30 Hz ile 120 Hz arasında denilebilir.