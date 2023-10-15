LoL Dünya Kupası 2023 ön eleme etabı bugün yapılan 2 seriyle sona erdi. Gam Esports ile Team Whales arasındaki ilk seriyi sabah saatlerinde Cepkolik okurları için aktarmıştık. Günün ikinci ve son eşleşmesi A Grubu lideri PSG Talon ile B Grubu ikincisi Team BDS arasında yapıldı. Tek kelimeyle heyecan fırtınasına sahne olan seride kazanan müthiş bir geri dönüşe imza atan Team BDS oldu.

Team BDS Worlds 2023 Ana Gruplarına Kaldı

2023 League of Legends Dünya Şampiyonası ön eleme etabı 2. roundunun son eşleşmesinde Avrupa temsilcisi Team BDS ile Hong Kong temsilcisi PSG Talon karşı karşıya geldi. Bo5 formatında yapılan seride ilk maçı PSG Talon kazandı. 34 dakika 28 saniye süren mücadele çekişmeli geçse de Hong Kong ekibi maça ağırlığını koyarak seride öne geçti: 1-0!

Serinin ikinci mücadelesi ilk maçtan daha rahat geçti PSG Talon için. 28 dakika 11 saniye süren karşılaşmayı kazanan PSG Talon, rakibi karşısında farkı 2’ye çıkararak zafere bir adım daha yaklaştı. Kazanması durumunda Worlds 2023 ana gruplarına katılacağı serinin 3üncü maçında PSG Talon rakibine diş geçiremedi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 40 dakika 39 saniye sürdü ve Team BDS galibiyetiyle sona erdi: 2-1!

Serinin dördüncü maçına Team BDS bir kez daha “ölüm kalım” mücadelesi için çıktı. Serinin en kısa oyunu olan ve 26 dakika 39 saniye süren maçta Avrupa temsilcisi Team BDS bir kez daha rakibinin bileğini bükmeyi bildi ve skoru eşitledi: 2-2!

Bo5 formatındaki serinin son maçı her 2 taraf için de kritik önemdeydi. Bu kapsamda eşleşmenin en uzun maçı da bu oldu. 43 dakika 54 saniye süren mücadelede her iki taraf da oldukça temkinliydi. Tecrübesini konuşturan Team BDS rakibine hükmederek maçı kazanan taraf oldu. Böylece seriyi de geriden gelip alan Team BDS, Worlds 2023 ana gruplarına kaldı: 2-3! Hong Kong ekibi PSG Talon ise elendi.

En güncel espor haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

PSG Talon’un Worlds 2023’ten Elenmesi Ne Kadar Adil?

A Grubunu namağlup lider bitiren PSG Talon, bu mağlubiyet ile evinin yolunu tuttu. Ön elemelerde aldığı ilk mağlubiyette elenmek durumunda kalan PSG Talon’un elenmesi, play-in etabının kurgusunun da yeterince adil olmadığını gündeme getirdi. Zira ön eleme etabında A Grubunun ikincisi GAM Esports Worlds 2023 ana gruplarına kalırken, PSG Talon elenmiş oldu.