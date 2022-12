Tecno, Call of Duty Mobile POVA Kupasını Duyurdu!

Tecno, Asya pazarındaki en iyi akıllı telefon üreticilerinden biridir. En son amiral gemileri Tecno Phantom X2, yakında satışa çıkmaya hazırlanıyor. Ve şimdi Tecno, Asya’nın en büyük espor turnuvası organizatörü Skyesports ile ortaklık kurdu.

Marka, Call of Duty mobile – The Call of Duty Mobile India POVA Cup için bir yıl sürecek bir turnuva planladı. Her iki teknoloji şirketi de ortaklaşa bu turnuvayı düzenledi ve 2023 yılı boyunca devam edecek.

Turnuva çok sayıda sezona bölünecek ve mobil atış oyunu için bugüne kadarki en büyük espor turnuvalarından biri olması bekleniyor. Ülke genelindeki en iyi oyuncular arasındaki çetin mücadelenin ardından, turnuvanın büyük finali 2023’ün sonunda yapılacak ve sonunda tüm etkinliğin galibini göreceğiz. Ülkenin dört bir yanından binlerce oyuncu bu turnuvada yarışacak ve hesaplaşma şüphesiz ki büyüleyici olacak.

Turnuvanın 1. Sezonu, hararetli bir Call of Duty savaşında yarışan ülke genelindeki en iyi takımlardan bazılarını içerecek. Tecno Pova akıllı telefonları, mobil oyun konusunda tutkulu olan Zillenials ile harika bir bağlantı kurmak için bu oyun festivalinde topluluk penetrasyonunu yakalayacak ve espor etkinliklerini detaylandıracak.

Turnuva maçları, ülkenin her yerinden oyun severlerle verimli bir şekilde etkileşim kurmak için resmi sosyal medya hesaplarında İngilizce, Hintçe, Tamilce ve Telugu olmak üzere dört farklı dilde canlı yayınlanacak.