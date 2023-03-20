Tecno Spark 10 serisi, 23 Mart’ta Piyasaya Çıkıyor!

Tecno, Spark 10 Universe’ün Hindistan’da lansmanını yapıyor. Bu serideki yeni bir model değil, serinin kendisi. Buna, bu ayın başlarından bir telefon olan Spark 10 Pro’da dahil.

Tecno Spark 10 Pro, 6.8 inç 90 Hz FHD+ ekrana, 8+8GB RAM (gerçek+sanal), 256GB depolamaya ve 50MP ana kameraya sahip Helio G88 yonga setine sahip olarak geliyor.

Teaser görüntüsü, Pro’da olmayan bir Dimensity 6020’den bahsediyor. Aslında, şu anda bu yonga setine sahip tek bir telefon biliyoruz ve bu bir Tecno değil. Teaser görüntüsü ayrıca çapraz olarak yerleştirilmiş çift kameralı bir telefonu gösteriyor.

Experience the Next Level of Mobile Technology with SPARK10 Universe !



Stay Tuned to witness the launch of each star in coming days ! 😉 #Tecno #MakeItBig #Spark10 #NewLaunch #SparkPhones pic.twitter.com/VpPxdpWj8H — TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) March 20, 2023

Spark 10 için Tecno, yalnızca 18 W şarjlı 5.000 mAh bataryaya sahip olacağını söyleniyor. Bu ve Spark 10 5G, Android 13/HiOS 12.6 çalıştıracak, Spark 10 C, Android Go Sürümü bir telefon olacak.

Dimensity 6020, 2x Cortex-A76 (2,2 GHz) ve 6x A55 (2,0 GHz), artı bir Mali-G57 ve bunlarla birlikte bir 5G modeme sahip 7 nm’lik bir çiptir. Bu, Dimensity 700’e oldukça benziyor ve Pro’nun içinde bulunan Helio G88’den daha güçlü. Yeni nesil bağlantı göz önüne alındığında, bu Tecno Spark 10 5G için geleceğe benziyor.

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