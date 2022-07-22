Teen Wolf: The Movie’nin İlk Fragmanı Çıktı – Beacon Hills’e Dönüş!

Beacon Hills’de Scott McCall‘ı harekete geçmeye zorlayan yeni bir tehdit ortaya çıktı. Hepsi Teen Wolf: The Movie’nin ilk fragmanında! Görüntüler, 2022 San Diego Comic-Con’da Hall H’deki film için bir panel sırasında yayınlandı. Panelde, McCall’ı oynayan Tyler Posey ve Derek Hale’i oynayan Tyler Hoechlin ile birlikte filmi de yazan dizinin yaratıcısı Jeff Davis yer aldı.

Görüntüler, bir kez daha kötülükle yüzleşmek için Beacon Hills’e dönüşü vurguluyor. Filmin giriş kısmına göre, “Kurtlar bir kez daha uluyarak Banshee, Werecoyote, Hellhound, Kitsune ve diğer tüm şekil değiştirenlerin gece geri dönmesini istiyorlar. Ancak yalnızca Scott McCall (Tyler Posey) gibi bir Kurtadam, (artık bir genç değil, yine de bir Alfa) hem yeni müttefikler toplayabilir hem de şimdiye kadar karşılaştıkları en güçlü ve en ölümcül düşmana karşı savaşmak için dostları yeniden bir araya getirebilir.”

Film, şovun üçüncü sezonunda trajik bir şekilde ölen Allison Argent olarak Crystal Reed’in dönüşünü işaret ediyor. Posey, Hoechlin ve Reed’e ek olarak, Shelley Hennig, JR Bourne, Colton Haynes, Linden Ashby, Dylan Sprayberry, Melissa Ponzio, Orny Adams, Ryan Kelley, Khylin Rhambo ve Ian Bohen dahil olmak üzere diziden birçok oyuncu film için geri dönüyor. Filmde yer almayacak isimler ise dizinin sevilen üyeleri Dylan O’Brien ve Arden Cho.

Panelde ayrıca Paramount+ için yan televizyon dizisi Wolf Pack’i duyuran aktris Sarah Michelle Gellar’dan büyük bir sürpriz de yer aldı. Gellar, diziyi yazan Davis’le birlikte başrolde ve baş yapımcı olacak.