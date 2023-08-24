Tekken 8 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Günümüz ve geçmiş yılların en popüler dövüş oyunlarından biri olan Tekken çıkardığı seriler ile hepimizin gönlünde taht kurmuş oyunlar arasında yerini aldı. Bugünkü yazımızda sizlere Tekken 8 çıkış tarihi hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak yeni oyunda bizleri neler bekliyor ona bakalım; yeni oyunda tek oyunculu modu yanında yeni tek oyunculu mod ile 32 eşsiz dövüşçünün yer alacağını belirtti. Dövüş mekanikleri konusunda iyileştirme yapan yapımcı şirket eski günleri aratmayacaklarını ifade ettiler.

Bunun yanında Jun Kazama, Claudio Serafino, Paul Phoenix, Marshall Law, King, Lars Alexandersson ve Jax gibi tanıdık karakterler oyuna geri dönüyor.

Tekken 8’in 26 Ocak 2024’te çıkış yaparak PC, PS5 ve Xbox Series X/S platformlarında yer alacak.