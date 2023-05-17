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Tekken 8: Hwoarang Tanıtım Fragmanı Yayınlandı!

Tekken 8 PlayStation 5, Xbox Series ve PC platformlarında çıkış yaparak oyuncular ile buluşacak. Şirket henüz yeni çıkacak oyun için çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bilgilendirme yapmadı.

Mustafa

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Tekken 8 Hwoarang

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Günümüzün en ünlü dövüş oyun serilerinden olan Tekken yeni bir oyun ile oyuncularının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bugünkü yazımızda sizlere Tekken 8 Hwoarang fragmanına göz atacağız.

Ünlü oyun geliştiricilerinden olan Bandai Namco Entertainment Tekken 8 tanıtım fragmanı yayınlayarak oyuncularının bir nebzede olsa merakını gidermiş durumda.

Tekken 8 tanıtımlarında bugüne kadar Asuka ve Jun’dan King ve Paul Phoneix’e birçok karaktere yer verildi. Şimdi de sıra Hwoarang’a gelerek sevilen dövüş karakterini oyuncularına tanıttı.

Oyun içi mekaniklere göz attığımız zaman klasik Tekken oyunlarında kullanılan modeli görmekteyiz. Karakterin ise bildiğiniz gibi usta tekvandocu olarak karşımıza çıkmakta.

Tekken 8 ise PlayStation 5, Xbox Series ve PC platformlarında çıkış yaparak oyuncular ile buluşacak. Şirket henüz yeni çıkacak oyun için çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bilgilendirme yapmadı.

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iQOO Neo 8 Pro, 50 MP Kameraya Geliyor!
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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