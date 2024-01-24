Tekken 8 İnceleme Puanları ve Yorumları Geldi

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Tekken tutkunlarının uzun zamandır heyecanla bekledikleri serinin yeni oyunu 26 Ocak 2024 Cuma günü itibariyle çıkış yapacak. Bandai Namco tarafından geliştirilen ve yayımlanacak olan Tekken 8’e dair global oyun sektörünün önemli paydaşları ön incelemelerini tamamladı. Oyunlar piyasaya sürülmeden ince deneyimleyerek oyun kamuoyuna bilgilendiren medya kuruluşlarına göre Tekken’in yeni yapımı “mükemmele yakın”. Tekken 8 inceleme puanları ve yorumları detayları nasıl, Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Tekken 8 İnceleme Puanları ve Yorumları Nasıl?

Piyasaya çıkmasına 2 gün kalan Tekken 8’in inceleme puanları şu şekilde:

Noisy Pixel – 10/10

Shacknews – 10/10

IGN – 9/10

Push Square – 9/10

GameSpot – 8/10

VGC – 5/5

CD Action – 9/10

Atomix – 9/10

GameSpew – 9/10

Games Beat – 9/10

GamesHub – 8/10

MetaCritic PC – 95/100

MetaCritic PS5 – 90/100

MetaCritic Xbox – 87/100

OpenCritic – 90/100

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Tekken 8 Yorumları; Oyun Nasıl?

Steam üzerinden 45 dolara satışa çıkacak olan Tekken 8 için elbette farklı platformlarda satış fiyatı değişkenlik gösterebilmekte. Oyuna dair yapılan incelemelerden öne çıkan yorumların özetleri ise şu şekilde:

“Oyunu büyük bir heyecanla bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmayacak bir oyun olmuş. Saatlerce sıkılmadan oynayabilirsiniz. Tekken serisine bu oyunla başlayacak olanlar için de mükemmel seçim denilebilir.” Atomix – 9/10

“Kapalı network testine, kapalı betasına katıldım ve demosunu saatlerce oynadım, bu zamana kadar oynadığım en iyi dövüş oyunu diyebilirim. Almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Fiyat pahalı gelenler elbette indirim dönemi beklemeyi tercih edebilirler.”

“İçerik zenginliği ve agresif dövüş sistemi göz önüne alındığında Tekken 8’in piyasadaki en iyi dövüş oyunlarından biri olduğu açıktır. Çok sayıda tek oyunculu mod ve çevrimiçi tekliflerle burada herkes için bir şeyler var. Karakter kadrosu da derinliği ve çeşitliliği nedeniyle alkışlanmalı. Her şeyden önce Tekken 8 başarılı çünkü oynaması çok eğlenceli. Çarpıcı görseller, akıllı kamerasıyla birlikte çalışarak savaşlara gerçek bir drama katıyor. Ve her zamankinden daha fazla erişilebilirlik seçeneği sayesinde, ister deneyimli bir profesyonel ister tamamen yeni gelen biri olsun oyun, herkes için sınırsız eğlence sunuyor.” GameSpew – 9/10

“Hiç şüphesiz en beğendiğim dövüş oyunu oldu. Ön sürüm sunucularını kapattıklarından beri tekrar çevrimiçi olmaya çalışıyorum. Oyunun kusursuz formundaki tek sorun, şu anda piyasadaki diğer oyunlara pek uymayan çevrimiçi altyapıdır; bu da, ayrı arkadaş grupları veya ortalamanın altında çevrimiçi bağlantıları olanlara tavsiye edilmesini zorlaştırıyor. Bunlardan hiçbiri sizin için geçerli değilse Tekken 8 kesinlikle ilk fırsatta almaya değer mükemmel bir oyun.”