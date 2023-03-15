Tekken 8 Marshall Law Fragmanı Yayınladı!

Günümüzün ve geçmişin en popüler dövüş oyunlarından birisi olan Tekken yeni serisi olan Tekken 8 için çalışmalarını hızla sürdürmekte. Bugünkü yazımın konusu ise Tekken 8’in en ünlü dövüşçülerinden biri olan Marshall Law fragmanına göz atacağız.

İlk olarak Tekken 8’de oyun içinde Jun Kazama’nın geri dönüşünü ile hikayeyi oldukça keyifli bir hale getirecek. Bu da seri için önemli bir gelişme demek. Bir yandan hepimizin bildiği Jin ve Kazuya mevzusu da bu oyunda ele alınacak.

Yayınlanan fragman sonrası oyunun büyük bir kitlesi oldukça mutlu oldu özellikle Marshall Law gibi bir karakterin olması ise çok ayrı bir jest olmuş. Oyuna göz attığımız ise günümüze uygun grafikler ve dövüş hissiyatı ile oldukça başarılı bir iş çıkarmışa benziyorlar fakat izlediğimiz video ile sınırlı kalmayacaklarına eminiz.

En son olarak oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket şu açıklamada bulundu; “Çok sayıda proje planlıyoruz. Tekken’in sekizinci oyunu, 2023 mali yılında veya daha sonra piyasaya sürülmek amacıyla geliştirilme aşamasına alındı. açıklamasında bulundu.

Bunun yanında ek bilgi olarak Tekken 8, PS5, Xbox Series X/S ve PC için geliştirme aşamasında ve eski nesil konsollara gelmeyecek.