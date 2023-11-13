Günümüzün ve birçoğumuzun çocukluk oyunu olan Tekken 8 kısa süre içinde oyunlar ile buluşacak. Diğer Tekken serilerine göre daha üst düzey olacak oyun için sistem gereksinimleri merak konusu. Bugünkü yazımızda sizlere Tekken 8 sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.
Tekken 8’in konusuna gelecek olursak Tekken 8’de, Heihachi Mishima’nın Tekken 7’deki yenilgisiyle sona eren oyunun devamı niteliğinde piyasaya sürülecek.
Grafik ve oynanış açısından oldukça üstüne düşülen bu oyunda birçok tanıdığımız karakterde bizlerle olacak. Bunun yanında yeni karakterlerinde geleceğini belirtelim.
Tekken 8 Sistem Gereksinimleri
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon R9 380X
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB depolama alanı
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB depolama alanı
Tekken 8 26 Ocak 2024’te PlayStation 5, Windows ve Xbox Series X ve Series S için piyasaya sürülecek.