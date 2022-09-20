Tekken 8 Yakında Piyasaya Çıkıyor – Tüm Detaylar

Bir süredir yeni bir Tekken hakkında söylentiler dolaşıyordu, ancak şimdi yeni bir fragman ve Tekken’in yapımcısı Katsuhiro Harada’dan gelen bir mesaj bunu doğruladı. Tekken 8 yolda ve harika görünüyor. Sony’nin State of Play etkinliğinde açıklanan ayrıntılar az olsa da, bu heyecan verici açıklamadan öğrenebildiğimiz tek şey Tekken 8’in karakterlerinin nasıl göründüğü.

Tekken 8 duyurusu, çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi içermiyordu, bu yüzden gerçekten bir lansman tarihi öngöremiyoruz. Ancak, birkaç şey biliyoruz. İlk olarak, hikaye modu özellikle hala bir “devam ediyor” ve oyun kesin olarak üretimde olarak anılıyor. Bu yüzden oyunun 2024’te çıkması muhtemel. Tekken 8’in PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC’ye gelmesini bekliyoruz.

Oyunun fragmanına bir göz atalım. İlk olarak, fragman hikaye modunun kendisinden alındı ​​ve hikaye modunun sinematik sahneleri, gerçek oyunun kullandığı motorla aynı motoru kullanıyor. Yani gerçek bir dövüş olmasa da, önceden işlenmiş bir film de değil (Tekken’in birçoğu vardı). Oynarken bekleyebileceğimiz türden arka planların yanı sıra karakter modellerinin ve hatta hareketlerinin nasıl görüneceğine adil bir şekilde bakıyoruz.

Ayrıca bir PlayStation 5’te saniyede 60 kare hızında çalışıyor, bu nedenle arka planda, aksiyonun ortalama bir PS5 sahibinin bir karşı savaşa girdiklerinde bekleyebileceğinden (çevrimiçi bağlantılar bir kenara) daha sorunsuz veya daha güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için herhangi bir sorun yok.

Sahne, Tekkenverse’in şu anki ana kahramanı Jin Kazama ile babası Kazuya Mishima arasındaki bir düelloya odaklanıyor. Jin, “Bizim gibi insanlar var olmamalı” diyor ki bu, her ikisinin de miras aldığı Şeytan Geni’ne, yozlaşma eğilimi olan doğaüstü bir güce ve özellikle kötü bir şeytan formuna kayma yeteneğine doğrudan bir gönderme olarak karşımıza çıkıyor.

Yine, tüm bunlar oyun içi görüntüler, bu yüzden bazı hokkabazlık kombinasyonlarına, güçlendirilmiş hareketlere ve Şeytan Genine dokunan bir Öfke Sanatı gibi görünen şeylere bir göz atıyoruz. Ayrıca, arka planda şiddetli bir fırtına ve kırılan bir gemi ile son derece dinamik görünen yağmurla dolu ortamın bazı güzel görüntüler de var. Yani oyun görülmeye değer doğrusu!