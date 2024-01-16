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Oyun

Tekken 8 Yeni Fragmanını Yayınladı!

Mustafa Mustafa
16 Ocak 2024
29 Görüntüleme 0
Günümüzün ve geçmişin en popüler oyunları arasında yerini alan Tekken oyunu serileri ile oldukça büyük kitleye sahip olmuştur. Bugünkü yazımızda sizlere yeni çıkacak olan Tekken 8'in yeni yayınlanan fragmanına göz atacağız.Yeni yayınlanan fragmana göz attığımız zaman yapımcı şirket oyunun geç çıkartmakta haklı olduğunu görüyoruz, özellikle oynanış mekanikleri açısından ultra geliştirmeler uygulayan yapımcı şirket, içindeki karakterlere de bir hayli özen göstermiş durumda.Bildiğimiz ...
Tekken 8

Günümüzün ve geçmişin en popüler oyunları arasında yerini alan Tekken oyunu serileri ile oldukça büyük kitleye sahip olmuştur. Bugünkü yazımızda sizlere yeni çıkacak olan Tekken 8’in yeni yayınlanan fragmanına göz atacağız.

Yeni yayınlanan fragmana göz attığımız zaman yapımcı şirket oyunun geç çıkartmakta haklı olduğunu görüyoruz, özellikle oynanış mekanikleri açısından ultra geliştirmeler uygulayan yapımcı şirket, içindeki karakterlere de bir hayli özen göstermiş durumda.

Bildiğimiz gibi Tekken 7, 9 yıl önce piyasaya çıkış yapmıştı bu kadar uzun zaman geçmesinden dolayı oyunların beklentisi oldukça büyük. Bunun yanında Unreal Engine 5 ile geliştirilen yeni oyun, Heihachi Mishima’nın Tekken 7’deki bozgununda sonraki serüveni ele alacağını belirtmek isteriz.

Son olarak Tekken 8, 26 Ocak 2024’te PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platfromlarında çıkış yapacak, Fiyatı ise Steam’de 44,99 Dolar iken PlayStation platformunda ise 1.499 TL’den satışa sunulacak.

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