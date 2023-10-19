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Teknosa Gaming Parkour Oyunda Buz Çağı Nerede Ne Zaman?

Eylül ayında start alan ve 4 ay sürecek olan Teknosa Gaming Parkour kapsamında düzenlenen Oyunda Buz Çağı İstanbul’da devam ediyor.

Emine Emre

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Teknosa Gaming Parkour Oyunda Buz Çağı
Teknosa Gaming Parkour Oyunda Buz Çağı

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Geçtiğimiz ay ülkemizin teknoloji perakende zinciri devlerinden Teknosa tarafından duyurulan ve akabinde oyuncularla buluşan Oyunda Buz Çağı etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. Teknosa Gaming Parkour dahilinde gerçekleştirilen Oyunda Buz Çağı 6 farklı ilde ve toplamda 15 mağazada düzenlenecek. Teknosa, Intel, Lenovo ve Microsoft iş birliğindeki etkinlik kapsamında düzenlenen turnuvada başarılı olan yarışmacı 100 bin TL’lik mağaza hediye çeki ödülünün sahibi olacak. Ayrıca turnuvaya iştirak eden bütün gamerlar da ödül kazanıyor.

Teknosa Gaming Parkour Oyunda Buz Çağı Ödüllü Etkinliği Sürüyor

İstanbul ve başkent Ankara ile birlikte; İzmir, Antalya, Eskişehir ile İzmit olmak üzere toplamda 6 farklı ildeki Teknosa mağazalarında düzenlenen etkinliklere yüzlerce kişi katılıyor. Geçen ay ilk kez Ankara’da başlayan ve son olarak geçtiğimiz günlerde Vadistanbul’da gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar tarafından büyük rağbet gösterildi.

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Youtuber ve Twitch yayıncısı Pqueen’in de iştirak ettiği Vadistanbul’daki etkinliğe bini aşkın kişi katıldı. Katılımcılar etkinlikte; Forza Horizon 5, FIFA 2023, Fortnite ve Mortal Kombat 11 gibi oyunlar oynayarak Teknosa Gaming Parkour kapsamındaki görevlerini yerine getirdiler.

Yarışma Ödülü Teknosa Hediye Çeki

6 ilde 15 mağazada gerçekleştirilecek Teknosa Gaming Parkour Oyunda Buz Çağı etkinlikleri Aralık ayına kadar devam edecek. Her bir parkuru birinci sırada bitiren toplam 15 gamer, etkinliğin finalinde sene sonunda karşı karşıya gelecek. Bu kapışmadan da lider ayrılan oyuncu 100 bin TL’lik Teknosa hediye çeki büyük ödülünün sahibi olacak.

Teknosa Gaming Parkour Oyunda Buz Çağı kapsamında yalnızca birinci olan kişiye ödül verilmeyecek. Buna ek olarak her bir katılımcı 1 aylık Xbox Game Pass üyelik ödülü ile taltif edilecek. 15 farklı mağazada düzenlenecek etkinliğin 15 lokal birincisi de ayrıca 2’şer bin TL’lik Teknosa hediye çeki ve 1’er yıllık Xbox Game Pass üyelik ödülü kazanacak.

Eylül ayında Ankara Etlik Antares Extra ve Nata Vega Extra Teknosa mağazalarında ve bu ay da Vadistanbul ve Cevahir Exxtra Teknosa mağazalarında düzenlenen etkinlik için sırada 11 mağaza daha bulunuyor. 50 asil ve 50 yedek katılımcıyla düzenlenen yarışmalarda oyun tutkunları kıyasıya mücadele ediyor.

Teknosa Gaming Parkour Oyunda Buz Çağı Nerede Ne Zaman?

Teknosa, Intel, Lenovo ve Microsoft iş birliğinde düzenlenen yarışmalarda 4 etap tamamlandı. Kalan 11 mağazada yapılacak etkinlikler ve final için takvim şu şekilde:

  • 21.10.2023 Cumartesi Saat 14:00 – 17:00 ANTALYA MARKANTALYA
  • 22.10.2023 Pazar Saat 14:00 – 17:00 ANTALYA MARKANTALYA
  • 04.11.2023 Cumartesi Saat 14:00 – 17:00 İZMİR AGORA AVM
  • 05.11.2023 Pazar Saat 14:00 – 17:00 İZMİR MAVİBAHÇE
  • 18.11.2023 Cumartesi Saat 14:00 – 17:00 İSTANBUL AKBATI AVM
  • 19.11.2023 Pazar Saat 14:00 – 17:00 İSTANBUL MALTEPE PARK AVM
  • 25.11.2023 Cumartesi Saat 14:00 – 17:00 ESKİŞEHİR ESPARK
  • 02.12.2023 Cumartesi Saat 14:00 – 17:00 KOCAELİ Gebze Center AVM
  • 09.12.2023 Cumartesi Saat 14:00 – 17:00 ANKARA ARMADA AVM
  • 10.12.2023 Pazar Saat 14:00 – 17:00 ANKARA CEPA AVM
  • 23.12.2023 Cumartesi Saat 14:00 – 17:00 İstanbul TEPE NAUTİLUS
  • 24.12.2023 Pazar Saat 14:00 – 17:00 İstanbul VADİSTANBUL

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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