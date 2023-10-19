Teknosa Gaming Parkour Oyunda Buz Çağı Nerede Ne Zaman?

Geçtiğimiz ay ülkemizin teknoloji perakende zinciri devlerinden Teknosa tarafından duyurulan ve akabinde oyuncularla buluşan Oyunda Buz Çağı etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. Teknosa Gaming Parkour dahilinde gerçekleştirilen Oyunda Buz Çağı 6 farklı ilde ve toplamda 15 mağazada düzenlenecek. Teknosa, Intel, Lenovo ve Microsoft iş birliğindeki etkinlik kapsamında düzenlenen turnuvada başarılı olan yarışmacı 100 bin TL’lik mağaza hediye çeki ödülünün sahibi olacak. Ayrıca turnuvaya iştirak eden bütün gamerlar da ödül kazanıyor.

Teknosa Gaming Parkour Oyunda Buz Çağı Ödüllü Etkinliği Sürüyor

İstanbul ve başkent Ankara ile birlikte; İzmir, Antalya, Eskişehir ile İzmit olmak üzere toplamda 6 farklı ildeki Teknosa mağazalarında düzenlenen etkinliklere yüzlerce kişi katılıyor. Geçen ay ilk kez Ankara’da başlayan ve son olarak geçtiğimiz günlerde Vadistanbul’da gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar tarafından büyük rağbet gösterildi.

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Youtuber ve Twitch yayıncısı Pqueen’in de iştirak ettiği Vadistanbul’daki etkinliğe bini aşkın kişi katıldı. Katılımcılar etkinlikte; Forza Horizon 5, FIFA 2023, Fortnite ve Mortal Kombat 11 gibi oyunlar oynayarak Teknosa Gaming Parkour kapsamındaki görevlerini yerine getirdiler.

Yarışma Ödülü Teknosa Hediye Çeki

6 ilde 15 mağazada gerçekleştirilecek Teknosa Gaming Parkour Oyunda Buz Çağı etkinlikleri Aralık ayına kadar devam edecek. Her bir parkuru birinci sırada bitiren toplam 15 gamer, etkinliğin finalinde sene sonunda karşı karşıya gelecek. Bu kapışmadan da lider ayrılan oyuncu 100 bin TL’lik Teknosa hediye çeki büyük ödülünün sahibi olacak.

Teknosa Gaming Parkour Oyunda Buz Çağı kapsamında yalnızca birinci olan kişiye ödül verilmeyecek. Buna ek olarak her bir katılımcı 1 aylık Xbox Game Pass üyelik ödülü ile taltif edilecek. 15 farklı mağazada düzenlenecek etkinliğin 15 lokal birincisi de ayrıca 2’şer bin TL’lik Teknosa hediye çeki ve 1’er yıllık Xbox Game Pass üyelik ödülü kazanacak.

Eylül ayında Ankara Etlik Antares Extra ve Nata Vega Extra Teknosa mağazalarında ve bu ay da Vadistanbul ve Cevahir Exxtra Teknosa mağazalarında düzenlenen etkinlik için sırada 11 mağaza daha bulunuyor. 50 asil ve 50 yedek katılımcıyla düzenlenen yarışmalarda oyun tutkunları kıyasıya mücadele ediyor.

Teknosa Gaming Parkour Oyunda Buz Çağı Nerede Ne Zaman?

Teknosa, Intel, Lenovo ve Microsoft iş birliğinde düzenlenen yarışmalarda 4 etap tamamlandı. Kalan 11 mağazada yapılacak etkinlikler ve final için takvim şu şekilde: