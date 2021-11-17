Telefon Bataryası Neden Şişer? Şişen Batarya Buzdolabına Koyulur Mu?

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle beraber birçok sorun ortaya çıkıyor. Bu sorunlardan birisi de bataryanın şişmesi. Peki batarya neden şişer? Şişen bataryaya ne yapılmalı? Bu soruların cevabını yazımızda sizlerle paylaşacağız. Bu konuyu daha iyi anlayarak, akıllı telefonunuzun ömrünü uzatabilirsiniz.

İlk olarak batarya şişmesi, kullanıcı veya üretimden kaynaklanan bir arızadan dolayı olabilir. Kullanıcı kaynaklı en genel neden, cihazın gereğinden fazla şarjda bırakılmasıdır. Şu an günümüzde yeni çıkan akıllı telefonlar 2 saatlik bir süre zarfında tamamen şarj olabiliyor. Fakat birçok kullanıcı, geceden şarja koyup sabaha kadar şarjda bırakıyor. Durum böyle olunca bu olay bataryanın bozulmasına ve şişmesine neden olmaktadır. Ayrıca telefonunuz şarjdayken cihazı kullandığınızda da bataryanın şişmesine neden olabilirsiniz.

Bataryanın kullanım ömrünü, kullanacağınız orijinal parçayla uzatmak mümkündür. Buna karşın yan sanayi batarya ve şarj aleti kullanımı, hem cihazınızın bataryasının bozulmasına hem de kullanım ömrünün azalmasına neden olacaktır.

Ayrıca cihaz şarjdayken elektriklerin kesilmesine bağlı olarak kısa devrelerin oluşumu, aşırı şekilde ısınan cihazların kullanılmaya devam edilmesi ve cep telefonlarının aşırı sıcak ya da aşırı soğuk ortamlarda şarj edilmesi gibi nedenler de batarya şişmesini tetikler.

Cep telefonu batarya şişmesi gözle kolayca tespit edebileceğiniz bir durumdur. Şişen batarya arka kapağa baskı uygulayarak özellikle çıkarılabilir bataryaya sahip cihazlarda kapağın çıkmasına neden olur. Peki, iPhone gibi sabit bataryaya sahip olan cihazlarda bataryanın şiştiğini nasıl anlarız? iPhone cihazlar çıkarılabilir bataryaya sahip olmadığı için bataryanın şiştiğini anlamanız için teknisyenden yardım almanız gerekmektedir.

Şişen Batarya Patlar Mı?

Cep telefonu bataryasının şişmesi cihaza pek çok şekilde zarar vermektedir. En basit haliyle şişmiş bir batarya, cihazın formunu bozduğu gibi ekran ve anakart gibi en önemli parçalarına zarar verir. Şişen batarya, arka kısımdan direkt olarak cihazın gövdesine baskı yapar. Bu baskı nedeniyle cihazın anakartı veya ekranı kırılabilir. Bataryanın uzun süre şarjda bırakılmasına bağlı olarak şişmesi sonucunda patlayabilir. Bunun dışında kullanılan bataryanın veya şarj aletinin orijinal olmaması ve şişmiş olmasına rağmen kullanımına devam edilmesi de batarya patlamasına neden olan etkenler arasındadır.

Şişmiş Bataryayı Buzdolabına Koymak İşe Yarar Mı?

Şişmiş bataryayı buzdolabına koymak ne yazık ki hiçbir işe yaramaz. Bu işlemi yapmak sadece bataryanın ısısını düşürecektir. Ancak kesin çözüm alabilmek için telefonun bataryasını değiştirmek gerekiyor. Eğer cihazınızda ki batarya şişmişse hemen kullanımı bırakmalı ve o bataryayı değiştirmeniz gerekmektedir. Telefonu soğusun diye buzdolabına koymak, cihazın nem kapmasına bağlı olarak anakart ve işlemcide sorunları ortaya çıkarabilir. Bu durum, telefonunuzun performansını olumsuz yönde etkiler.

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