Telefon Karşılaştırma Siteleri

En iyi Akıllı Telefonu seçme söz konusu olduğunda, milyonlarca cihaz havuzundan en iyisini seçmek oldukça zor ve kafa karıştırıcı hale geliyor. En iyi fiyatı veya en iyi fırsatları ve teklifi almak için farklı siteleri ayrı ayrı ziyaret etmeniz gerekir. Herhangi bir çevrimiçi alışveriş mağazası, her sitede ihtiyacınız olan ürün için fırsatlar ve teklifler almanın ne kadar yorucu olduğunu anlatabilir.

En kötü kabus, bir karar verip bir ürünü satın aldığınızda, onun başka bir e-ticaret sitesinde daha ucuza görmüş olmanız. Daha iyi kararlar almanıza yardımcı olacak bilgileri nerede arayacağınızı bildiğinizde, çevrimiçi ortamda büyük miktarda tasarruf edebileceğinizi biliyoruz.

Fiyat Karşılaştırma Siteleri

Karşılaştırmalı alışveriş siteleri, istediğiniz ürünü en rekabetçi fiyatla bulmanıza yardımcı olarak alışverişi oldukça kolaylaştırır. Ayrıca, karşılaştırmalı alışveriş, ürün özelliklerini, teknik özellikleri, kamera, batarya, yorumlar gibi detayları karşılaştırmanıza ve bilinçli satın alma kararları vermenize izin vererek size paranızın karşılığını en iyi şekilde verir. Fiyatları analiz etmenin en hızlı yolunu sağlayan “Çevrimiçi Asistanınız” olarak karşılaştırma sitelerini de arayabilirsiniz.

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Ancak hangi karşılaştırma sitelerine güvenmelisiniz? Lafı fazla uzatmadan, alışverişte büyük tasarruf etmenize yardımcı olacak en iyi telefon karşılaştırma sitelerini burada bulabilirsiniz.

Cepkolik, onlarca akıllı telefon arasından size en uygunu bulmanızı ve tüm teknik özelliklerini kıyaslamanızı sağlar. Yaptığınız seçimler arasındaki modelleri otomatik kıyaslayarak hangi telefonun daha iyi olduğunu bile söyler. Dilerseniz akıllı telefonların sayfalarını ziyaret ederek uygun fiyata satın alabilirsiniz.

2. Epey.com

Epey.com başta akıllı telefonlar olmak üzere pek çok ürünün karşılaştırmanızı ve uygun fiyata satın almanızı sağlar.

3. Kıyas.la

Kiyas.la sitesi, tasarımı biraz eski olsa da telefon karşılaştırma yapabileceğiniz sitelerin arasında gelir. Tüm teknik özellikler olmasa da genel özellikleri kıyaslayabilir ve size uygun akıllı telefon modeline karar verebilirsiniz.

4. Endetaylı.com

endetayli.com başta akıllı telefonlar olmak üzere, akıllı saat ve araba karşılaştırması yapabildiğiniz bir site. Sitenin kullanımı kolay ve sade bir ara yüzü bulunuyor. Maalesef telefonlara ait fiyat bilgisi bulunmuyor.

5. Cimri.com

Cimri.com aslında bir fiyat karşılaştırma sitesi. Fiyatlar bu sitenin odak noktası olduğu için teknik özelliklerine çok değinmiyorlar. Bu siteyi teknik özelliklerini bildiğiniz telefonların nerede uygun fiyata satıldığını öğrenmek istiyorsanız faydalı olabilir.

6. Phonesdata.com

Diğer sitelere göre nispeten daha kötü tasarım ve kullanışsız fakat listemize 6. sıradan girebiliyor. Çok güncel olmasa da bazı telefonları karşılaştırabilirsiniz.

7. Mobiletisim.com

Eski bir karşılaştırma sistemi kullanan mobiletişim ile pek çok telefonu özellikleri bakımından karşılaştırabilirsiniz. Yalnız fiyat karşılaştırma sisteminin yer almadığını ve kullanımın oldukça karmaşık olduğunu belirtmek isterim.

8. Versus.com

Versus.com pek çok kategoride pek çok ürünü karşılaştırabileceğiniz bir sistem ile bizi karşılıyor. Fakat kullanımı kolay olsa da kafa karıştırıcı bir tasarıma sahip. Özellikleri kıyaslarken zorluk çekeceğinizi düşünüyorum.

9. Cepmodel.com

Uzun zamandır aynı tasarımı kullanan cepmodel ile telefonları özellikleri bakımından kıyaslayabilirsiniz. Fakat belirtmek isterim ki pek çok özellik sadeleştirilmiş ve fazla detaylara yer verilmemiş. Ayrıca fiyat bilgisi de alamazsınız.

10. Akakçe.com

Tıpkı cimri.com gibi bir tasarımla tüm ürünlerin fiyatlarını karşılaştırmamızı sağlıyor. Fakat bu gibi siteler fiyat karşılaştırmasına daha uygun. Bu yüzden teknik özelliklerine göz atarken pek çok maddenin eksik olduğunu göz önünde bulundurun.

En iyi telefon karşılaştırma sitelerine hızlıca göz attık. Lütfen siteleri kullanıp artı ve eksi yönlerini bizlere yorum alanından iletin. En kısa sürede bu başlık altında dünya çapında kullanılan karşılaştırma sitelerinden de bahsedeceğiz.