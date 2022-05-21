Telefon Neden Isınır? Ne Yapmak Gerek?

Günümüzde artık her bireyin bir cep telefonu bulunmakta hayatımızın vazgeçilmez bir teknoloji aleti haline gelen cep telefonları batarya sayesinde güç alıp çalışmaktadır. İletişimin bel kemiği olan cep telefonları son zamanlarda kullanıcıların batarya sorunu ile karşılaştıklarını görüyoruz. Gelelim telefon neden ısınır?

Telefon ısınmasının sebebi genellikle bataryalardan oluşmakta. Aslında telefonunuzun bataryası çok hafiften ısınması kötü anlama gelmez aksine telefonunuzun çalıştığının bir göstergesidir. Fakat Yan sanayi ürünü sahte şarj aletleri bataryanın hızla şişip genleşmesi ve devamında da cihazın patlaması gibi önemli sorunlara yol açabiliyor. Telefonu yan sanayi şarj aleti ile şarj etmek durumundaysanız şarjdayken telefonunuzu kullanmayın. Ve şu sebeplerden dolayı da telefonunuz aşırı ısınma yapabilir;

Güncel oyunları, görece eski cep telefonlarında oynamak geçici süreliğine cep telefonunun ısınmasına yol açar.

Yüksek işlemci gücü gerektiren bir uygulama çalıştırmak cihaza aşırı yük binmesine ve bu nedenle cep telefonunun ısınmasına yol açar. (Bunu çoğu kullanıcı yapmakta)

Çok sayıda uygulamanın aynı anda açılması ve bunların aynı anda kullanılması cihazınızın ısınmasına yol açabilir.

Telefon Isınınca Ne Yapmak Gerekir

Telefonunuzun pilini yalnızca yüzde 80 oranında şarj edin.

Arka planda çalışan uygulamaları her zaman kapatın.

Gereksiz uygulamaları cihazınızda barındırmayın.

Telefonu uçak modu ile kullanın.

Virüs programı yükleyin.

Güç tasarruf modunu kapatın.

Telefonun parlaklığını son seviyede kullanmayın.

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