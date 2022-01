Bugün sizlere telefon numarasıyla instagram bulma nasıl yapılır açıklayacağız. Günümüzün neredeyse en çok kullanılan sosyal medya platformu instagram git gide büyümekte ilk olarak gmail hesabı ile kayıt olurken ilerleyen zamanlarda telefon numarası ile giriş yapma özelliği geldi.

Telefon Numarasıyla Instagram Hesabı Nasıl Bulunur?



Zaman kaybetmeden arkadaşlarınızla takipleşmek için telefon numarasından profil bulmak son derece pratik bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Numarasına sahip olduğunuz birinin hesabına ulaşmak için kişinin kayıtlı bir profili olması yeterli olmaktadır. Rehberde kayıtlı olan numaralar için bu işlemin yapılacağı unutulmamalıdır.

İlk olarak Instagram hesabınıza giriş yapmalısınız. Sonrasında profil kısmına giriş yapmalısınız. Burada adım adım ilerlemekte fayda vardır. Açılacak olan sayfadan seçenekleri görmek için ayarlara giriş yapmalısınız. Bu sekmede de “Arkadaşlarını Takip Et ve Davet Et” yazan kısım tıklanır. Buradan sonra kişinin karşısına çeşitli davet seçenekleri çıkacaktır. Ancak ilk baştaki “Rehberdeki Kişileri Takip Et” seçeneği doğru olandır. Bu seçeneği tıkladığınızda artık rehberinizdeki kişileri takip etme özelliğini aktif etmiş olursunuz.

Telefon Numarası ile Kişi Bulma Adımları



Kullanıcı Instagram uygulamasına hesap bilgileri ile giriş yapar

Giriş başarılı olduktan sonra profil simgesine tıklanır.

Profil sayfasında sağ üst köşede bulunan menüdeki “Ayarlar” bölümüne girilir.

Ayarlar menüsünde “Kişiler” kısmı bulunur ve ardından çıkan “Instagram Kişilerinizi Okumak istiyor” seçeneğine izin verilir.

Eğer bu seçenek işaretlenmezse telefon numarasından Instagram kullanıcı adı bulma işlemi gerçekleştirilemez.

işlemi gerçekleştirilemez. Instagram uygulamasının “Kişilere Bağlan” seçeneğinin açık olması halinde rehberde kayıtlı olan kişiler otomatik olarak listelenir. Bu şekilde takip edilmek istenen kullanıcılara kolay bir şekilde istek atılabilir.

