Telefon Wi-Fi Çekim Gücü Arttırma Nasıl Yapılır?

Günümüzde neredeyse her evde bir internet bağlantısı bulunuyor. Birçok insan internet üzerinden çalışıyor ve Wi-Fi onlar için çok önemli durumda. Her ne kadar bir evin içerisinde de olsak, Wi-Fi tüm odalarda aynı oranda çekmiyor. Yapacağınız birkaç basit işlem ile telefon Wi-Fi çekim gücü arttırabilir.

Bağlantınız sürekli bir kesintiye uğruyorsa ve daha az çekiyorsa, çekim problemi yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle Android cihazlarda, Wi-Fi çekim gücünü artırabilirsiniz. Ancak size önereceğimiz işlemler tamamen çözüm olmasa da, gözle görülür bir çekim gücü artışı görebilirsiniz.

Wi-Fi Çekim Gücü Arttırma Yolları Neler?

Telefon Kılıfına Dikkat Edin

Hemen hemen her akıllı telefon kullanıcısı, cihazlarını korumak için bir kılıf kullanıyor. Ayrıca bu kılıflar gayet sağlam malzemeden yapılıyor. Telefon kılıfları içerisindeki bazı maddeler, Wi-Fi çekim gücünüzü olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle kılıfların içerisinde metal bulunuyorsa bu durumun yaşanması çok olağandır.

Bunu öğrenmek için telefonunuzun kılıfı takılıyken bir de çıkarıp hız testi yapmak. Burada önemli nokta testi aynı konumda yapmakta geçiyor. Eğer sonuçlar farklıysa, akıllı telefonunuzun kılıfını değiştirmenizi öneririz.

Modemin Ev İçindeki Doğru Konumunu Bulun

Özellikle büyük evlerde yaşayanlar için bu yöntem işe yarayabilir. Wi-Fi çekim gücünüzü etkileyen bir başka problem ise modemin konumu olabilir. Modeminizi genel olarak en çok kullandığımız odaya koyarız ancak bu durum çekim problemleri yaşatabilir.

Bu sorunu yaşamamak için modemi evin içerisindeki en iyi konuma koymamız gerekiyor. İnternet üzerindeki bazı uygulamalar bize bu konularda yardımcı oluyor. Bu uygulamalar ile evin içerisinde modemin hangi noktada daha iyi işlev sağlayacağını öğrenebiliriz.

Wi-Fi Frekansı Seçin

Birçok Android cihazı, eski 2,4 GHz bandı ile birlikte 5 GHz frekans bandını da destekliyor. 5 GHz, yüksek frekans spektrum için daha boş alan sağlanmış oluyor. 5 GHz frekansta 23 adet 20 MHz’lik kanal bulunur. Bu da 2,4 GHz’in sunduğu 14 kanaldan daha fazladır. Kanallara fazla yüklenme yaşanmadığı için bu yöntemle Wi-Fi çekim gücünüzü arttırabilirsiniz. Ancak bu işlemi gerçekleştirmek için akıllı cihazınızın 5 GHz bandını destekliyor olması gerekiyor.

Ayrıca modeminizde 5 GHz bandında çalışıyor olması gerekiyor. Bu band aralığı eski modemlerde bulunmasa da, yeni çıkan modemlerde mevcut. Bu işlemi gerçekleştirmek için Ayarlar>Wi-Fi>Gelişmiş>Wi-Fi Frekans bandı dizinine gidin ve Otomatik’e dokunun. Bu telefonunuzun mümkün olduğu zaman 5 GHz bandında çalışmasını sağlayacaktır. Maalesef yeni çıkan akıllı telefonlar bu ayarı yapmanıza izin vermiyor. Ancak birkaç uygulama kullanarak bu sorunu aşabilirsiniz.

Zayıf Sinyallerden Kurtulun

Android’in ayarlar menüsünde telefonunuzun zayıf sinyalli Wi-Fi ağlarına bağlanmasını engelleyen kullanışlı bir ayar bulunuyor. Bu ayar sayesinde sadece güçlü sinyal sağlayan ağlara bağlanıyorsunuz ve bu size hem bataryadan hem de zamandan tasarruf ettiriyor. Bunun için Ayarlar>Wi-Fi dizinine gidin ve Gelişmiş’e girin. Burada Zayıf sinyalli bağlantılardan kaçın gibi bir seçenek bulunacak, işaretleyin.

Ayrıca bkz: WiFi Önceliği Windows’ta Nasıl Ayarlanır?