Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber işlerimiz daha kolay bir hal aldı. Özellikle iletişim ve ulaşım alanların bunların başında geliyor. Birçok uygulama sayesinde konum paylaşımı yapılabiliyor. Konum paylaşımı ile daha doğru sonuçlarda adres tarifi verebiliyoruz. Akıllı telefondan konum nasıl atılır bilmiyorsanız, bu yazımızı inceleyebilirsiniz.

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp ve Messenger üzerinden arkadaşlarınız ile yada başka kişilerle konum paylaşabilirsiniz. Size ulaşmaları ve sizin onlara ulaşmanız için konum paylaşımı yapabilirsiniz.

Dünya genelinden en çok kullanılan uygulamaların başında gelen WhatsApp ve Messenger gibi uygulamalar sesli, görüntülü anlık mesajlaşmanın yanında konum atma özelliği ile de kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. Konum atma veya paylaşma işlemi ile akıllı telefonlar üzerinden gidilecek adres karşı tarafa kolayca iletilebiliyor.

WhatsApp’tan Konum Nasıl Atılır?

Hemen hemen her akıllı telefon sahibi, bir WhatsApp hesabına sahiptir. Özellikle kolay iletişim olarak görülen WhatsApp, konum atarken sizlere kolaylık sağlıyor. WhatsApp’tan konum atabilmeniz için öncelikle akıllı telefonunuzdan konum paylaşımını açmanız gerekiyor.

Anroid Telefonlardan Konum Paylaşma

WhatsApp’a girin.

Konum göndermek istediğiniz kişinin sohbet sayfasını açın.

Sağ üst köşede yer alan Ataç simgesine basın

Karşınıza gelen ekrandan konum butonuna basın

Bu işlemden sonra konumunuz paylaşılmış olacaktır.

iOS Telefonlardan Konum Paylaşma

WhatsApp’ı açın.

Konum göndermek istediğiniz kişinin sohbet sayfasını açın.

Sol alt köşede yer alan ‘+’ simgesine tıklayın

Karşınıza gelen ekranda konum sekmesine basın.

Bu işlemden sonra konumunuz paylaşılmış olacaktır.

Messenger’dan Konum Nasıl Atılır?

Facebook, son zamanlarda dünya üzerinde birçok kişinin kullandığı bir sosyal medya platformudur. Messenger ise Facebook içerisinde yer alan anlık mesajlaşma ve sohbet etmenizi sağlayan bir uygulamadır. Ayrıca Messenger ile konum paylaşımı yapabilirsiniz.

Android Telefonlardan Konum Paylaşma

Messenger’a girin.

Konum atmak istediğiniz kişinin sohbet sayfasına girin.

Metin kutusunun yanında yer alan dört nokta simgesine tıklayın.

Karşınıza gelen ekranda konum simgesine basın.

Bu işlemden sonra konumunuz paylaşılmış olacaktır.

iOS Telefonlardan Konum Paylaşma

Messenger’a girin.

Konum atmak istediğiniz kişinin sohbet sayfasına girin.

Metin kutusunun sol tarafında yer alan (+) işaretine tıklayın.

Karşınıza gelen ekranda konum simgesine basın.

Bu işlemden sonra konumunuz paylaşılmış olacaktır.

Ayrıca bkz: WhatsApp Durumuna Nasıl Müzik Eklerim?