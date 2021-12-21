Telefonla Konuşurken Gelen Aramayı Nasıl Görebilirim?

Gün içeresinde birçok telefon görüşmesi gerçekleştiririz. Bazılarımız için bu görüşme sayısı oldukça fazladır. Telefon ile bir görüşme beklerken birden beklemediğimiz birinden çağrı gelebilir. Bu durumda ne yapacağımızı pek bilemeyiz. Telefonda görüşme yaparken en çok merak edilenlerden bir tanesi de gelen aramayı nasıl görebilirim? Telefonla konuşurken gelen aramayı görmek hepimizin istediği bir durumdur.

Yoğun bir iş temponuz varsa birçok telefon görüşmesi gerçekleştirirsiniz. Buna da ayak uydurmanız gerekiyor. Böylece görüşme sırasında arayanı görerek haberdar olup ona göre işinizi yönlendirirsiniz. İşte bu durumda birçok kişi telefonu meşgul olsa dahi arayanı görmek istiyor. Bu yüzden rahat olun telefonunu meşgulken arayanı görmek mümkün.

Telefonla konuşurken başkasının aradığını görmek için ilk olarak yapılması gereken çağrı bekletme özelliğinin aktif edilmesi olmaktadır. Çünkü telefon meşgulken arayanı görme konusunda öncelikle dikkat edilmesi gereken bu özelliğin aktif ya da pasif olduğunun tam olarak bilinmesidir. Telefon kullanıcıları için önemli bir özellik olan arayanı görme, çoğu zaman önemli aramaların kurtarıcı olarak karşımıza çıkar. Önemli bir telefon bekleyen kullanıcılar, genelde bekleme anında farklı bir çağrı ile karşı karşıya kalır ve telefonu açtıktan sonra asıl önemli çağrının gelip gelmediğini göremez. İşte bu önemli çağrıların görülmesi için çağrı bekletme özelliği kesinlikle aktif edilmesi gereken bir ayarlama olarak ön plana çıkar.

Telefonla konuşurken başkasının aradığını görmek çağrı bekletme özelliği sayesinde mümkün olur. Bunun için her telefonda farklı ayarlamalar yapılır ya da kısa yollar ile özelliğin aktif edilmesi mümkündür. Ayrıca telefonla konuşurken başkasının aradığını görmek Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell gibi operatörlerin tamamında ücretsiz olarak sunulan bir hizmettir. Bu hizmetten faydalanmak için sadece aktif hale getirmek ve direkt olarak kullanmaya başlamak mümkün olmaktadır. Çağrı bekletme özelliğinin aktif edilmesi ile telefonda konuşulduğu sırada gelen başka bir çağrı görülmekte ve arayan kişinin kim olduğu öğrenilebilmektedir. Telefon kullanıcılarının bu özellikten faydalanmaları içi yapması gereken sadece çağrı bekletme özelliğini aktif etmeleri olmaktadır.

Gelen Aramayı Görme Yöntemleri Neler?

Kod girerek görmek;

Telefonla konuşurken diğer bir arama geldiğinde onu görmek için çok kolay bir kod ile ayarı açabiliriz. Bu yöntem de kodu yazarak çağrıyı bekletmeyi aktif hale alacağız. Böylece telefonda görüşürken ikinci arayanın numarasını görebileceksiniz. Bu basit yöntem ile görüşme esnasında hattınıza gelen aramayı görebilecek ve hatta bekletebileceksiniz.

Bunu yapmak için telefonunuzun arama kısmana gelerek “*43#” yazdıktan sonra arama tuşuna basın. Böylece arama yani çağrı bekletme işlemini aktif hale getirmiş olacaksınız.

Eğer ki çağrı bekletme işlemini kapatmak istiyorsanız. Bu durumda yine arama ekranına gelerek “#43#” yazdıktan sonra arama butonuna basarak kapatabilirsiniz. Böylece kapalı olacaktır.

Son olarak eğer açık veya kapalı olduğunu bilmiyorsanız. Arama ekranına gelip “*#43#” yazdıktan sonra arama tuşuna basarak. Çağrı bekletmenizin açık veya kapalı olduğunu öğrenebilirsiniz. Yani hangi durumda açık mı kapalı mı bilmiyorsanız, bu adımı uygulayın.

iPhone Cihazlarda Gelen Aramayı Görme Nasıl Olur?

Günümüzün en çok kullanılan akıllı telefonlarından olan iPhone, birçok kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. Özellikle gelen arama konusunda iPhone, kullanıcılarına basit bir yöntem sunuyor.

Aslında iOS ve Android arasında çok bir fark yok. Ufak bir farklılar var. iPhone telefonunuzda çağrı bekletme, telefonla konuşurken ikinci bir aramayı görmeyi aktif hale getirmek.

Telefonunuzun “ Ayarlar ” bölümüne girin.

” bölümüne girin. Girdikten sonra “ Telefon ” butonuna tıklayın.

” butonuna tıklayın. “Arama Bekletme” tuşuna tıklayarak aktif hale getirebilirsiniz.

Android Cihazlarda Gelen Aramayı Görme Nasıl Olur?

Samsung, Huawei, Oppo vb. büyük telefon markları Android işletim sistemini kullanır. Günümüzde akıllı telefonların yarısından çoğu Android işletim sistemine sahiptir. Özellikle bu kadar çok Android akıllı telefon varken gelen aramayı bulma işlemi daha çok önem kazanıyor.

Android telefonunuzda yukarıda ki görseli takip ederek, çağrı bekletme işlemini aktif hale getirebilirsiniz.

Telefonunuzun rehber kısmına girerek sağ üst köşede bulunan “ Daha Fazla ” seçeneğine girin.

” seçeneğine girin. Daha sonra açılan menüde “ Ayarlar ” butonuna tıklayın.

” butonuna tıklayın. Arama ayarları sayfasında bulunan “Diğer Ayarlar” butonunu tıklayın ve karşınıza çıkan yerde “Arama Bekletme” seçeneğine tıklayıp açabilirsiniz.

Cihaz Kapalıyken Kimin Aradığını Nasıl Öğrenirim?

Hemen hemen herkesin başına gelen bir durum var. Bu durum dışardayken telefonunuzun şarjının bitmesidir. Bu durumlarda sizleri kimin aradığını görmek çok kolaydır.

Şarjınız bitti telefonunuz kapalı veya kafanızı dinlemek için kapattınız. Bu durumda telefonunuzu açtığınızda sizi aramış olanları görebilirsiniz. Fakat bunun için her operatörün farklı bir şekilde açıyorsunuz. Hangi operatörü kullanıyorsunuz ona göre işlem gerçekleştireceksiniz.

Türk Telekom hattı kullanıyorsanız, “ACIK” yazarak “5555“e mesaj atarak arayanı bil servisine abone olacaksınız. Böylece telefonunuz kapalıyken arayan numaraları göreceksiniz.

Turkcell hattı kullanıyorsanız, “KIM” yazarak “2200“a mesaj atarak arayan kim servisine abone olacaksınız. Bu durumda telefon kapaylıyken açtığınızda gelen aramaları göreceksiniz.

Vodafone hattı kullanıyorsanız, “ARAYANKIM” yazarak “8000“a mesaj atarak arayan kim servisine abone olacaksınız. Böylece telefonunuz kapalıyken sizi arayanları görebileceksiniz.

Çağrı Bekletme Nedir? Ne İşe Yarar?

Özellikle çok fazla telefon görüşmesi yapan kişiler için çağrı bekletme oldukça faydalı bir özelliktir. Çünkü bu özellik sayesinde sürekli meşgul olan telefonunuza yapılan aramanın kimden geldiğini görebilme şansınız olacaktır. Böylelikle hem sizi kimin aradığını öğrenebilmiş hem de arayan kişiyi geri çevirmemiş olursunuz. Bunun için yapmanız gereken işlem ise telefonunuzun çağrı bekletme özelliğini aktif hale getirmektir.

Çağrı bekletme özelliğini aktif hale getirdiğiniz takdirde siz telefonla konuşurken başka birisi tarafından arandığınızda o kişi “aradığınız kişi şu an başka biriyle görüşüyor, lütfen hattan ayrılmayınız” şeklinde bir sesli mesaj dinler. Aynı esnada size de başka birisi tarafından çağrı aldığınıza dair sinyal sesi ile bir bilgilendirme yapılır. Sinyal sesini duyduktan sonra dilerseniz konuşmakta olduğunuz kişiyi beklemeye alarak yeni arayan kişinin çağrısına cevap verebilirsiniz.

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