Telefonu TV’ye Yansıtma Yöntemleri

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeni özellik hayatımıza girdi. Özellikle telefon ve televizyonların akıllı olması, onlara birçok yeni özellik katıyor. Bugünkü yazımızda akıllı telefon ve akıllı televizyonlarda yapılabilen, telefonun ekranını TV’ye yansıtma yolları hakkında bilgi vereceğiz.

İsterseniz Android, istersiniz iOS bir akıllı telefona sahip olun, telefonunuzda yer alan dosya ve görselleri farklı şekillerde TV’ye yansıtabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için Bluetooth, Wi-Fi ve kablo yöntemlerinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Telefon ekranını yansıtarak, dizi ve film izleyebilir ve daha birçok şey yapabilirsiniz.

İzlediğiniz dizi ve filmleri, YouTube videolarını ve daha birçok şeyi TV ekranına kolaylıkla yansıtabilirsiniz. Şu an yeni çıkan akıllı televizyonlarda Netflix ve YouTube gibi büyük platformların uygulaması mevcut ancak bazı durumlarda telefondan yansıtmanız gerekebiliyor. Yansıtma işlemi ile birlikte daha büyük ve daha net ölçülerde görüntülere sahip olabilirsiniz.

Telefonu TV’ye yansıtma yolları

HDMI kablosu kullanarak yansıtma

Telefondaki verileri TV’ye aktarmak için kullanılan en güvenli yol HDMI kablosu kullanmaktır. Akıllı televizyonların arkasında yer alan girişlerde HDMI simgesini mutlaka görürsünüz. Televizyonlar buraya bağlayacağınız HDMI kablosu ile görüntü ve sesi aynı kaynaktan alıyorlar. Sağlıklı bir aktarım için HDMI 2.0 veya 2.1 standartlarına ihtiyacınız var. HDMI 2.0 veya 2.1’i cihazının desteklediği şekilde seçmeniz gerekmektedir.

Maalesef akıllı telefonların HDMI girişi yoktur. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için bir adet HDMI dönüştürücüye ihtiyacınız vardır.

USB ile TV’ye Görüntü Aktarma

Bir başka ekran yansıtma yolu olan USB kablosu kullanarak bağlantı sağlamaktır. Bu işlem dizi ve film izlemek gibi işlemler için maalesef kullanılamaz. Bu işlemi sadece telefon hafızasında yer alan medya görselleri için kullanılabilir.

Wi-Fi veya Bluetooth İle Görüntü Aktarma

Günümüzdeki akıllı telefonlarla beraber hem Wi-Fi hem de Bluetooth kullanarak telefon ekranını TV ekranına yansıtabilirsiniz. Bluetooth işlemini gerçekleştirmek için Android bir akıllı telefona ihtiyaç varken, Wi-Fi ile beraber hem iOS hem Android telefonlarda bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Wi-Fi ile bu işlemi gerçekleştirmek için hem akıllı telefonunuzun hem de televizyonunuzun aynı internet ağına bağlı olması gerekmektedir. Bu bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra YouTube ve Netflix gibi platformları, televizyon ekranına yansıtabilirsiniz.

Mobil Uygulama İle Görüntü Aktarma

Akıllı telefonunuzu televizyona bağlamının bir diğer yolu ise Google Play Store üzerinde yer alan uygulamalardır. Bu uygulamaları kullanarak, Şuraya Yayınla TV, Web Video Cast gibi popüler ve tamamen ücretsiz Android uygulamaları ile telefonunuzun ekranını kolaylıkla televizyona yansıtabilirsiniz.

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