Telefonunuzda gereksiz ve gizli WhatsApp medyası nasıl silinir

WhatsApp, yerleşik arama ve mesajlaşma özelliklerinin yanı sıra cihazlar arasında sesli mesaj, video ve fotoğraf gönderme özelliği sayesinde arkadaşlarınızla ve ailenizle etkileşim kurmanın uygun bir yoludur. Uygulama, en iyi Android cihazlarda ve iPhone’larda çalışır ve bir masaüstü veya dizüstü bilgisayara kurulabilir. Eklenen basitlikle, telefonunuzda yer kaplayan sayısız görüntü ve video gönderip almak caziptir. Medya konuşmasını konuşma yoluyla silebilseniz de, telefonunuzdaki her tartışmayı gözden geçirmeniz gerektiğinden bu kolay değildir.

İstenmeyen ortamlardan kurtulmak için telefonunuzdaki medya galerinize ve gizli klasörlere erişmenin başka bir yolu daha var. Ve bilgisayarınızda WhatsApp kullanıyorsanız, yerel olarak depoladığı verileri temizlemenin bir yolu vardır. İşte hepsini nasıl temizleyeceğiniz.

Telefonunuzun galerisinden alınan medyayı kaldırma

WhatsApp ayarlarınızı değiştirmediyseniz, diğer kişilerden aldığınız medya otomatik olarak telefonunuzun galerisinde WhatsApp klasörü altına kaydedilir. Erişmek ve temizlemek kolaydır.

Telefonunuzun galerisini veya Fotoğraflar uygulamasını açın. WhatsApp Görüntüleri ve WhatsApp Video klasörlerini veya albümlerini arayın. Onları görmüyorsanız, muhtemelen gizlidirler ve bu yazının devamında onlara nasıl erişeceğinizi göstereceğiz. Kaldırmak istediğiniz resimleri seçin ve silin. Aksi takdirde, bir sonraki bölüme atlayın. Özellikle galerinizde saklamak istemeyeceğiniz dosyaların bulunduğu WhatsApp Animated Gifs klasörünü silmek isteyebilirsiniz. Çoğu durumda, sildiğiniz medyayı kaldırmak için çöp kutusunu boşaltmanız gerekir.

Gizli medyaya erişim

WhatsApp ayarlarınıza bağlı olarak, aldığınız tüm medyalar telefonunuzun galerisine kaydedilmez. Bu, fotoğrafların ve videoların telefonunuza kaydedilmediği anlamına gelmez. Bu, gizli oldukları ve kolayca erişilemeyecekleri anlamına gelir. Örneğin, WhatsApp arşivlenmiş konuşmalardan medyayı cihazınızın galerisinde görünür yapmaz, bunun yerine gizli klasörlere kaydeder.

Gizli fotoğraflar ve videolar da dahil olmak üzere WhatsApp medyanıza nasıl erişeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Telefonunuzun dosya tarayıcısını açın. Telefonunuzun dahili deposuna gidin ve Android > com.whatsapp > WhatsApp > Medya altındaki klasörlere erişin. Ses, belgeler, çıkartmalar, sesli notlar, GIF’ler, videolar ve resimler dahil olmak üzere gönderdiğiniz ve aldığınız WhatsApp medyasının listesini göreceksiniz. Her klasörün altında Özel ve Gönderilmiş alt klasörlerini bulacaksınız. İlk alt klasör, arşivlenmiş konuşmalardan medyayı depolar. İkinci alt klasör, başkalarıyla paylaştıklarınızı gruplandırır. Bu alt klasörler telefonunuzun galerisinden gizlenmiştir, bu nedenle bunlara bir dosya tarayıcısından erişmeniz gerekir. Kaldırmak istediğiniz medyayı ve dosyaları seçip silin, ardından çöp kutusunu boşaltın. Saklamak istediğiniz hiçbir şey yoksa, Medya altındaki klasörleri veya alt klasörlerini silin. WhatsApp, gerektiğinde bunları otomatik olarak yeniden oluşturur. Daha fazla rahatlık için, telefonunuzu istenmeyen verilerden temizlerken WhatsApp medya klasörünü aramaktan kaçınmak için sık sık temizlemek istediğiniz klasörlere yıldız ekleyin.

Önbelleğinizi temizleme

WhatsApp önbelleğinizi temizlemek medyayı kaldırmasa da uygulamanın sorunsuz çalışmasına yardımcı olur ve telefonunuzun belleğinden geçici dosyaları siler.

Telefonunuzun Ayarlarını açın. Uygulamalar’a dokunun. Aşağı kaydırın ve WhatsApp‘a dokunun. Depolama‘ya dokunun. Sağ alt köşedeki Önbelleği temizle‘ye dokunun.

Bilgisayarınızda yer açın

WhatsApp bilgisayarınıza yüklenebildiğinden, dosyaları yerel olarak kaydeder, bu da cihazınızda yer kaplar. Bu dosyalara Mac veya PC’nizde kolayca erişilemez ve manuel olarak indirmediğiniz sürece bir süre sonra otomatik olarak temizlenir. Yine de bilgisayarınızda yer açmanız gerektiğinde WhatsApp medyasını silmek yardımcı olabilir.

Bu dosyaları kaldırmanın en kolay yolu, masaüstü uygulamasını kullanıyorsanız WhatsApp’tan çıkış yapmaktır. Sadece birkaç tıklama alır:

Bilgisayarınızda WhatsApp uygulamasını açın. Profil resminizin sağındaki aşağıyı gösteren oka tıklayın. Oturumu Kapat‘ı tıklayın.

Bu, bilgisayarınızın WhatsApp hesabınızla bağlantısını kaldırır ve içinde depolanan medyayı kaldırır. Bir sonraki oturum açışınızda, uygulama sohbetlerinizi geri yükler ve işlemden önce önbelleğe aldığı medyayı almaz.

Alternatif olarak, ihtiyacınız yoksa uygulamayı kaldırabilirsiniz; bu, bilgisayarınızda yerel olarak depolanan verileri de kaldırır.

Bol miktarda depolama alanı boşaltın

İçeriği telefonunuzun galerisinde görünmediği için özellikle gizli klasörlerden WhatsApp medyanızı temizlemenin ana nedeni, telefonunuzda yer kaplayan gereksiz dosyalardan kurtulma yeteneğidir. WhatsApp görüntüleri sıkıştırsa da, yedekler bu görüntüleri ve videoları içerir. Yedeklerinizi senkronize etmek için Google Drive’ı kullanmak, ihtiyacınız olmayan veya saklamak istemediğiniz veriler için bulutta yer kaplar. Geçiş yapmaya karar verirseniz, bu gereksiz dosyalar yeni bir cihaza geri yüklenecek, yani yeni ahizenizde yer kaplayacaklar.

Mevcut cihazınızda yer açmak ve yedeklemelerinizi daha hafif ve daha hızlı hale getirmek için arada bir bu dosyaları manuel olarak kaldırmak yararlıdır. Bu dosyaları kaldırmanın bir bonusu, eski anılara bakmak ve yüzünüze bir gülümseme koymaktır. Bunlarla pek ilgilenmiyorsanız, klasörleri tek tek incelemeden baştan silebilirsiniz.

WhatsApp deneyiminizden en iyi şekilde yararlanmak için WhatsApp ipuçlarımıza ve püf noktalarına göz atın ve uygulamayla ne yaptığınızı tam olarak kontrol edin.