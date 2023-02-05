Telegram Benzeri Uygulamalar 2023

Telegram son birkaç yılda sahiden de çok büyüdü. Sohbet uygulaması, 500 milyon kullanıcısının mesaj gönderip yanıt vermesine, etkileşimli çıkartmalar eklemesine, botlar oluşturmasına ve bir liderin yayın yapabileceği büyük gruplar da dahil olmak üzere gruplar oluşturmasına olanak tanıyor.

Ancak Telegram’ın da karanlık bir tarafı var. Spam botları ve kimlik avından kötü amaçlı yazılım ve siber suçlara kadar güvenlik ve gizlilik sorunlarıyla boğuşuyor. Ve bir sohbet uygulamasından ne istediğinize bağlı olarak, Telegram belki de en iyi seçenek olmayabilir. Bu yazıda size Telegram alternatiflerin, tanıtacağız. Bu Telegram rakiplerinin her biri farklı bir şey sunuyor.

WhatsApp Benzeri Uygulamalar 2023 WhatsApp’ın muadili tüm uygulamalar… Hemen Oku

Telegram Benzeri Uygulamalar Listesi

Mighty Networks WhatsApp Microsoft Teams Google Chat Viber Mattermost Signal Clap Messenger Troop Messenger Threema LINE Flock Snapchat Kontalk Slack ICQ Hoote Messenger Tox Pidgin

Telegram Muadili Uygulamalar 2023

Mighty Networks

Mighty Networks, topluluğu, içeriği, kursları ve ticareti birleştiren güçlü bir kültürel yazılım platformudur. Bu, yerleşik güçlü bir forum ve mesajlaşma özellikleriyle bir topluluk sohbet uygulaması olarak çalıştığı anlamına gelir. Bir topluluk oluşturabilir ve özelleştirebilirsiniz, istediğiniz kişileri kolayca davet edebilir ve hatta üyelik satabilirsiniz – dünyanın dört bir yanından para birimleriyle ödeme alabilirsiniz. Mighty, canlı akış, canlı etkinlikler, mesajlaşma, üye profilleri ve sohbet gibi özelliklerle esnek topluluk alanlarını özelleştirmenize olanak tanır.

WhatsApp

WhatsApp, herkes tarafından çok iyi bilinen başka bir Telegram alternatifidir. Bire bir mesajlaşmanıza, grup sohbetleri oluşturmanıza ve görüntülü ve sesli aramalar yapmanıza izin veren bir sohbet uygulamasıdır. Aramalar, arama dakikaları yerine wifi veya veri kullanır; bu, ülke dışından sık sık arama yapması gereken kişiler için harika olabilir. Mesajlaşma işlevi güçlüdür ve ses, resim, belge veya video gibi farklı türde mesajlar gönderebilirsiniz. WhatsApp’ın iddiası, uçtan uca şifrelemeye sahip güvenlik özellikleridir. Bu güvenlik özellikleri, mükemmel olmasa da, yine de Telegram’ınkinden çok daha iyi kabul ediliyor. WhatsApp, Telegram’ın sohbet özelliklerini çoğaltmak için iyi bir iş çıkarıyor, ancak birbirini tanımayan insan grupları oluşturmak veya canlı akış için en iyi alternatif değil.

Microsoft Teams

MS Teams, kurumsal, uzaktan çalışma çözümü olarak lanse edildi. Bireysel ve grup sohbetleri oluşturmanıza izin veren gerçekten sağlam bir sohbet motoruna sahiptir. Teams, bir ofiste çalışmayı organize etmenin harika bir yoludur. Teams’in iyi yaptığı başka bir şey de etkinliklerdir. “Tek tıklamayla” etkinlik planlaması eklemek için MS Office ile bütünleşerek size toplantılar ve web seminerleri için işlevsellik sağlar. MS Teams etkinliğinin iyi bir arayüzü, toplantı içi sohbeti vardır ve katılmak ve başkalarını davet etmek kolaydır. MS Teams ayrıca uçtan uca şifreleme ile gerçekten güvenli bir yazılımdır.

Google Chat

Google Chat, Google’ın arkadaşlarla sohbet etmek için oluşturduğu bir uygulamadır. Biriyle sohbet etmek için davetiye göndermeniz gerekiyor ve eğer kabul ederlerse konuşmaya başlayabilirsiniz. Google Chat oldukça basittir, 1’e 1 veya küçük grup sohbetleri için gerçekten iyi çalışır. Google Chats’te bir tartışma alanı veya bir grup sohbeti oluşturmanıza izin veren alanlar vardır. Buna Google Dokümanlar, Takvim ve Google Meet davetlerinin yanı sıra video, emoji ve GIF’ler ekleyebilirsiniz. Pek çok iyi işlevi vardır ve bir ofis için gerçekten iyi çalışır.

Viber

Viber, Telegram’a alternatif olan başka bir topluluk ve sohbet seçeneğidir. Bir topluluk sohbeti olarak iyi çalışır, size üyeleri bir araya getirmek, konuşmaları organize etmek ve yönetici atamak için bir alan sağlar. Viber gerçekten iyi güvenlik ve gizlilik özelliklerine sahiptir. Kullanıcı doğrulama seçeneklerine ve uçtan uca şifrelemeye sahiptir ve size güvenlik faktörlerinin bir kombinasyonunu sunar. Ayrıca mesajları belirli bir süre sonra kaybolacak şekilde ayarlamak gibi harika araçları da var. Viber ayrıca bir telefon bağlantısına sahiptir, böylece dünyanın her yerindeki sabit hatları ve cep telefonlarını arayabilirsiniz.

Mattermost

Mattermost, Telegram’a benzer pek çok özelliği olan bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Açık kaynaklı olduğundan, uygulamanın görünümünü ve verdiği hissi ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Mattermost, tüm iletişim için uçtan uca şifreleme kullanır. Ayrıca, verileriniz üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. Telegram’ın aksine, uygulamayı kullanmak için kendi Mattermost sunucunuzu kurmanız gerekecek, ancak bunu yapmak zor değil. İnternette nasıl yapılacağına dair talimatlar bulabilirsiniz.

Signal

Signal, en temiz görünen ve kullanımı en kolay anlık mesajlaşma uygulamalarından biridir. Neredeyse tüm özellikleri, ilk kez kullananlar için harika olan tek bir görünümde tutulur. Diğer Signal kullanıcılarıyla sohbet edebilir, resim ve video gönderebilir, sesli ve görüntülü aramalar yapabilir ve mevcut konumunuzu paylaşabilirsiniz. Tüm Signal konuşmalarınız varsayılan olarak uçtan uca şifrelenir. Bu, Telegram’dan öne çıktığı bir alandır, çünkü ikincisi yalnızca mesajları ve sesli aramaları şifreler ve bu yalnızca siz ayarı etkinleştirdikten sonra gerçekleşir, bu nedenle diğer her şey Telegram’ın sunucularına erişebilen herkesin insafına kalır.

Clap Messenger

Clap Messenger, mesajlaşma uygulaması sahnesinde nispeten yeni, ancak şimdiden büyük bir sıçrama yapıyor. Yapay zeka, büyük veri ve nesnelerin interneti alanındaki yeni gelişmeler dikkate alınarak oluşturulduğundan, kullanıcılara kolaylık sağlama konusunda Telegram’dan daha iyi performans gösteriyor. Uygulama, kullanıcı dostu olan temiz ve basit bir arayüze sahiptir. Ve bu listedeki pek çok uygulama gibi, Clap Messenger da konuşmalarınızı gizli tutmak için uçtan uca şifreleme sunar.

Troop Messenger

Troop Messenger, 2017’deki lansmanından bu yana en popüler iş iletişim araçlarından biri haline geldi. Uygulama, işletmeler için faydalı olan özelliklerle doludur. Bu özelliklerden bazıları grup görüntülü ve sesli aramaları, ekran paylaşımı, konum paylaşımı ve çok daha fazlasını içerir. Kalite olarak Telegram’dan çok daha üstün özelliklere sahiptir. Örnek olarak, Troop Messenger, gruplar halinde sohbet söz konusu olduğunda Telegram’a göre avantajlıdır. Bunun nedeni, Troop Messenger’ın işletmelerin işlerini daha verimli bir şekilde yapmasına yardımcı olan yönetici süper kontrolü ve ekran paylaşımı gibi özellikler sunmasıdır.

Threema

Threema, Whatsapp’a benzer bir arayüze sahip mobil cihazlar için bir sohbet uygulamasıdır. Bu araçla sohbette resimler, metin mesajları ve GPS konumları gönderebilirsiniz. Ayrıca, uygulamanın kullanıcılarını kolayca bulabilmeniz için tüm kişi listelerinizi senkronize eder. Threema aynı zamanda güvenlik ve mahremiyete öncelik verir, böylece mesajlarınızı başka birinin okumasından endişe etmeden arkadaşlarınız, aileniz ve ekibinizle sohbet edebilirsiniz.

LINE

LINE, sesli ve görüntülü arama yapmanıza, mesaj göndermenize, fotoğraf paylaşmanıza ve hatta çıkartmalar aracılığıyla iletişim kurmanıza olanak tanıyan ücretsiz bir iletişim uygulamasıdır. LINE ile arkadaşlarınızı ve ailenizi istediğiniz sıklıkta, istediğiniz süre boyunca arayabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz olarak uluslararası sesli ve görüntülü görüşme yapabilirsiniz.

Flock

Flock bir iletişim platformundan daha fazlasıdır. Yazılı, sesli ve görüntülü iletişimin yanı sıra yapılacaklar listesi, anketler, notlar, hatırlatıcılar ve dosya paylaşımı gibi üretkenlikle ilgili pek çok özellikle birlikte gelir. Ayrıca, SOC 2 uyumlu olduğu ve sunucular ile Flock kullanıcıları arasındaki tüm trafik şifreli olduğu için güvenlik veya gizlilik konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak.

Snapchat

Eskiden Snapchat Inc. olarak bilinen Snap Inc., bir multimedya anlık mesajlaşma yazılımı ve hizmetidir. Alıcı onları gördükten sonra tüm mesajlarınızı silen bir seçeneğe sahiptir. Ayrıca, iletişiminizin ekran görüntüsünü aldıklarında da bilgilendirileceksiniz. İnternet gizliliğiyle ilgilenen herkes için ideal bir uygulamadır. Ayrıca, kullanıcıların parola korumalı “yalnızca ben” klasörüne fotoğraf kaydetmelerine olanak tanır. Özellikle birçok işletmenin mal ve hizmetlerinin reklamını yapmak için kullandığı popüler bir medya paylaşım ağı olarak bilinir.

Kontalk

Kontalk Android, web ve masaüstü için açık kaynaklı, ücretsiz bir sohbet uygulamasıdır. Tüm dosyaları tamamen süper güvenli sunucunuzda tutabilirsiniz. Arkadaşlarınız, aileniz veya ekibinizle yaptığınız tüm sohbetlerden sorumlu tek kişi siz olacaksınız. Kontalk ayrıca, diğer hizmetlerle birlikte çalışabilirliği sağlayan sağlam internet standartlarına dayanmaktadır.

Slack

Telegram, mesajlaşma için harika olabilir, ancak düzenleme düzeyiyle tanınan bir uygulama değildir. Ofisinizin iletişimini daha iyi organize etmek istiyorsanız, Slack’i deneyin. Bu oldukça eski bir uygulamadır ve 2009’da piyasaya sürülmüştür. O zamandan beri, uygulama kurumsal ofislerin vazgeçilmezi olmuştur. Bir ofis iletişim için Microsoft Teams kullanmıyorsa, büyük ihtimalle Slack kullanıyordur. Uygulama, bölümünüzdeki çeşitli işleri tartışmak için başlıklar ve kanallar düzenlemenizi sağlar. Ayrıca herhangi birini, Slack kullanıcısı iseler, kullanıcı adlarıyla bahsederek bir kanala veya konuya davet edebilirsiniz. Bu şekilde Slack, bir forum ve bir sohbet uygulaması arasında bir geçiş haline gelir.

ICQ

ICQ, ekibiniz veya iş ortaklarınızla metin, sesli ve görüntülü aramalar yoluyla iletişim kurmanıza olanak tanıyan masaüstü (Windows, Linux, macOS) ve mobil cihazlar için bir uygulamadır. Birçok güçlü özelliğin yanı sıra güzel ve temiz bir arayüzle birlikte gelir. ICQ ile 25.000 üyeye kadar sohbet grupları oluşturabilir ve grup görüşmelerinizi 30 kişiye kadar gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, ortaklarınız genellikle sesli mesajlar gönderiyorsa ve sizin onu dinlemeye vaktiniz yoksa, ICQ bunları kolayca metne dönüştürebilir.

Hoote

Hoote, duyulmak isteyen herkesin sesini ve dilini kullanarak bunu yapmasına izin veren çok dilli, sese dayalı bir sosyal medya platformudur. Hoote’a 14 Hint dilinde ve diğer beş dilde erişilebilir. Hoote, Telegram’a alternatifler listesine eklenebilecek son teknoloji bir araçtır. Bu ses tabanlı sosyal medya uygulaması, diğerlerinden farklı görünebilir, ancak yaratıcılar ve ekonomistler, gelecekte popülerlik kazanacağını tahmin ediyor.

Messenger

Messenger, sohbet alanına yabancı değil. Ana şirketinin 2014 yılında WhatsApp’ı satın almasına ek olarak, popüler sohbet uygulaması yaklaşık 1,3 milyar kullanıcı sayısına sahip. Messenger yalnızca bire bir ve grup bazında sohbet etmeyi değil, aynı zamanda yüksek kaliteli sesli ve görüntülü görüşmeleri de kolaylaştırır. Messenger, oyunlara, GIF’lere ve konum paylaşımına, ayrıca Facebook’a ve Pinterest, Apple Music ve daha fazlası gibi bir dizi başka uygulamaya uygulama içi erişim sağlar. Kullanıcılar ayrıca banka kartlarını bağlayarak arkadaşlarına ve ailelerine ödemeleri çok kolay hale getirebilir.

Tox

Tox, kullanıcı gizliliğine odaklanan açık kaynaklı bir mesajlaşma platformudur. Ayrıca, veri ve bilgi madenciliğinin en büyük siber tehditlerden biri haline geldiği bu zamanda, gizliliğe her şeyden çok değer veriyorsanız ihtiyacınız olan şey Tox olabilir. Aslında Tox, diğer mesajlaşma uygulamalarından oldukça farklı çalışır. WhatsApp gibi uygulamalar için tek bir varlık tüm platformu kontrol eder. Ancak, Tox tamamen merkeziyetsizdir ve onu yöneten tek bir varlık veya kuruluşa sahip değildir. Bu altyapı, gizlilik ihlallerinin temel nedenini ortadan kaldırır. Bunun dışında rakip uygulamalara kıyasla daha az kaynak kullanır.

Pidgin

Pidgin Tox gibi açık kaynaklıdır ve çoklu protokolleri ve veri şifrelemeyi destekler. Aslında, uygulamayı Yahoo ve MSN gibi diğer sohbet istemcilerine entegre edebilirsiniz, bu istemcileri kullanırken tüm verileriniz güvende olacaktır. Pidgin ayrıca onu destekleyen tarayıcılar için çeşitli eklentiler ve uzantılar sunarak oldukça genişletilebilir hale getirir. Ayrıca uygulama aracılığıyla birden fazla hesap kullanabilirsiniz. Uygulama çok taşınabilir – uygulamayı herhangi bir kuruluma ihtiyaç duymadan kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, Pidgin için gerekli dosyaları bir USB belleğe alıp başka bir sisteme takmak ve çalışmasını sağlamaktır.