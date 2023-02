WhatsApp Muadili Uygulamalar 2023

Mesajlaşma uygulamalarının pandemi sırasında her zamankinden daha önemli olduğu kanıtlandı, bu nedenle onlardan vazgeçmek artık söz konusu değil. İster güvenlik odaklı bir sohbet uygulaması ister Whatsapp’ın sahip olmadığı benzersiz özellikler arıyor olun, bu listede aralarından seçim yapabileceğiniz birçok seçenek var. İşte WhatsApp yerine kullanabileceğiniz mesajlaşma uygulamaları…

WhatsApp Benzeri Uygulamalar Listesi

Signal Viber Google Mesajlar Telegram Threema Wire Facebook Messenger Kik Element WeChat Spike Ginlo LINE Skype Discord iMessage Slack Wickr Me KakaoTalk Messenger Google Hangouts

WhatsApp Muadili Uygulamalar

Signal

Signal, daha fazla gizlilik ve güvenlik bilincine sahip kişiler için en bariz seçeneklerden biridir. Mesajlaşma hizmeti, Elon Musk ve Edward Snowden gibilerinin onaylarına sahip. Signal tamamen ücretsiz olmakla birlikte, yazılı mesajlaşmayı ve sesli, görüntülü ve grup aramayı destekler. Mesajlar kendi kendine silinecek şekilde ayarlanabilir ve mesajlarınızı bunun yerine bir masaüstü makineden göndermeyi tercih ediyorsanız bir Chrome tarayıcı eklentisi kullanabilirsiniz. Signal’in açık kaynaklı uçtan uca şifreleme protokolü WhatsApp tarafından da kullanılır, bu nedenle WhatsApp’ın güvenliğinin aynısını Facebook’un müdahalesi olmadan alırsınız. Signal uygulaması, yazılımında da düzenli olarak güvenlik denetimleri gerçekleştirir ve bu güvenliği, kullanıcı dostu bir arayüzle birleştirmeyi başarır.

Viber

Viber, hayata bir VoIP uygulaması olarak başlayan ve kademeli olarak kısa mesaj, sesli arama, grup mesajlaşma, tamamen senkronize masaüstü ve mobil uygulamalar ve daha fazlasını içerecek şekilde büyüyen bir hizmettir. Hepsi telefon numaranıza bağlı olarak gerçekleşir. Bu listedeki diğer hizmetler gibi uçtan uca şifrelidir, ancak AR destekli özçekim lensleri (Snapchat ile ortaklaşa), grup görüntülü görüşmeleri ve temel olarak bir sosyal ağ olan ‘Topluluklar’ özellikleri gibi benzersiz özelliklere sahiptir.

Google Mesajlar

Google Mesajlar, genellikle modern Android telefonlarda kullanıma hazır olarak sunulur. Mevcut SMS uygulamanızın yerini alacak şekilde tasarlanan ve tüm Google hizmetleriyle entegre olan Google Mesajlar, sadece Android içindir. Uçtan uca şifreleme, Google Mesajlar ile başka biriyle mesajlaşırken otomatiktir ve WhatsApp’ta olduğu gibi tüm resimlerinizi ve dosyalarınızı gönderebilirsiniz.

Telegram

WhatsApp’a benzer ve telefon numaranıza bağlı bir şeye sahip olmayı tercih ediyorsanız, Telegram sizin için iyi bir seçenektir. Bununla birlikte uzmanlar, Telegram’ın hizmetlerinin o kadar güvenli olmadığına ve uçtan uca şifrelemesinin varsayılan olarak kurulmadığına dikkat çekti. Bununla birlikte, Telegram dosya paylaşma, mesajları kendi kendine silecek şekilde ayarlama ve 200.000 kullanıcıya kadar gruplarda sohbet etme seçeneği sunuyor. Ayrıca mesajları tüm cihazlarınızda senkronize edebilirsiniz ve uygulamanın hiçbir kullanım maliyeti yoktur.

Threema

Threema, uygulamayı tamamen anonim olarak kullanma seçeneğiyle gizliliği tamamlamaya adanmış bir uygulamadır. İnsanların sizi bulmasını istiyorsanız uygulamayı e-postanıza veya telefon numaranıza bağlayabilirsiniz. Doğal olarak, tamamı şifrelenmiş olan metin, ses, resim ve video mesajları göndermenize de olanak tanır. Aynı şekilde grup sohbetleri oluşturabilir, dosya gönderebilir ve hatta tüm kişilerinizden daha kolay geri bildirim toplamak için anketler oluşturabilirsiniz. Dahası, yerleşik bir güvenli tarayıcıya sahiptir ve WhatsApp gibi, herkesin erişebileceği rastgele bir sunucu yerine her şey telefonunuzda depolanır.

Wire

Wire, normal mesajlaşma seçenekleri dizisine sahip başka bir şifreli habercidir. Ses, metin ve video yoluyla sohbet etmenizi sağlarken GIF’ler, dosya paylaşımı ve WhatsApp’tan sevdiğiniz diğer tüm şeyleri de destekler. WhatsApp’tan farklı olarak, cihazlar arasında senkronize olabilir ve iletişimlerinizi ayrı tutmanız gereken zamanlar için birden fazla hesabı destekler. Wire, Proteous adlı kendi açık kaynaklı şifreleme protokolünü kullanır, ancak hem Signal hem de WhatsApp tarafından kullanılan Signal protokolünü temel alır ve güvenliğini sağlamak için düzenli güvenlik denetimlerinden geçer.

Facebook Messenger

Facebook Messenger, Facebook bağlantısı sayesinde inanılmaz derecede popüler bir mesajlaşma uygulamasıdır ve hem iPhone hem de Android için ücretsiz olarak mevcuttur. Bu tür şeylerle ilgileniyorsanız, ses, video ve yazılı mesajlaşma gibi tüm temel bilgilerin yanı sıra çıkartmalar ve GIF’ler içerir. Bununla birlikte, gizlilik ve güvenlik konusunda endişeleriniz varsa, Facebook uçtan uca şifrelemeyi Messenger’a sunarken, bu özelliğin yavaş yavaş geldiğini söylemeliyiz.

Kik

Kik, bir mesajlaşma uygulamasından biraz daha fazlasıdır; arkadaşlarınızla ve ailenizle iletişim halinde kalmanın bir yolundan daha fazlasını arıyorsanız, sohbet etmek için yeni insanlarla tanışmayı kolaylaştıran bir sosyal bileşene sahiptir. Bir nevi TikTok gibi, canlı yayınlara katılabilir ve çok sayıda başka kullanıcıyla izleyebilir ve sohbet edebilirsiniz. Arkadaşlarınızı ve ailenizi çevrimiçi hale getirmek söz konusu olduğunda, insanların anında sohbete katılmaları için profilinizde bulunan bir QR kodunu taramasına izin verebilirsiniz. Çok sayıda reklam olmasına rağmen, iPhone ve Android için ücretsizdir. Yine de gizliliğinize değer veriyorsanız, telefon numaranızı vermeden bir e-posta adresiyle kaydolabilirsiniz.

Element

Element, ekip iletişimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir uygulamadır. Matrix ekosisteminden gelir ve oldukça güvenlidir. Bu uygulama, uçtan uca şifreleme özelliğine sahiptir. Element’in en iyi yanı, verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak için çapraz imzalı cihaz doğrulaması sunar. Ayrıca dosya paylaşımı, görüntülü aramalar vb. gibi tüm mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılar ve güvenli yedekleme sağlar.

WeChat

WeChat oldukça popüler bir mesajlaşma uygulamasıdır ve WhatsApp için iyi bir alternatiftir. WeChat, sesli mesajlar, aramalar, görüntülü aramalar vb. dahil olmak üzere birçok iletişim yolu sunar, ancak bunlar için sabit bir internet bağlantısına ihtiyacınız vardır. Whatsapp’tan farkı, WeChat’in E2EE veya okundu bilgisi vermemesi ve bir mesajı gönderdikten birkaç dakika sonra silememenizdir.

Spike

Spike, öncelikle bir işbirliği aracı olarak tasarlanmış, ancak aynı zamanda grup odaklı sohbet özelliği sayesinde yüksek kaliteli bir WhatsApp alternatifi olarak iyi çalışan, diyalog tabanlı bir e-posta uygulamasıdır. İsrailli bir yazılım şirketi tarafından geliştirilen klasik e-posta gelen kutusu, konu satırları veya imzalar gibi karmaşık posta öğeleri gerektirmeyen modern bir iletişim platformuna dönüştürüldü. E-posta merkezli olduğu için Spike’a kaydolmak, WhatsApp gibi diğer birçok uygulamanın aksine kişisel bir telefon numarası vermenizi gerektirmiyor.

Ginlo

Haberci hizmeti Ginlo, merkezi Almanya’da bulunan aynı adlı ginlo.net şirketi tarafından işletilmektedir. WhatsApp’a benzer çoğu uygulama gibi, Ginlo da kullanıcılarının şifreli mesajlar ve dosyalar göndermesini sağlar. Kullanıcılar, bir kişiyle yüz yüze görüşürken bir QR kodunu tarayarak ve dolayısıyla kimliklerini doğrulayarak kendi verilerinin korumasını artırabilir. Kendi kendine silinen mesajlar özel bir özelliktir. Resimler, videolar ve sohbetler, alıcı onları görür görmez otomatik olarak kaldırılabilir. Önceden tanımlanmış bir zamanda mesaj göndermek de mümkündür. Bunu yapmak için, istediğiniz gönderme zamanını önceden ayarlamanız yeterlidir. Uygulamanın bir diğer özelliği de kullanıcıların en son haberleri içerik kanalları aracılığıyla öğrenebilmesidir.

LINE

LINE, başka bir WhatsApp mesajlaşma alternatifidir ve dünya çapında 300 milyon kullanıcıyı kendine çekmiştir. Kaydolduktan sonra, telefon rehberinizdeki tüm LINE kullanıcılarını bağlayabilir ve mesaj, ses ve video gönderebilirsiniz. Kablosuz internet bağlantısı ile arkadaşlarınızla görüşme yapabilirsiniz. Ayrıca uygulama, arkadaşlarınızdan gelen tüm durum güncellemelerini ve fotoğraf değişikliklerini görebileceğiniz bir zaman çizelgesine sahiptir.

Skype

Skype, uzun zamandan beri işletmeler ve aileler için popüler bir mesajlaşma uygulaması oldu. Görüntülü aramalar ve sesli sohbetler söz konusu olduğunda ihtiyacınız olan bir Microsoft klasiğidir ve denizaşırı aramalar yapmak için çok uygundur. Ayrıca Skype çağrılarınızı kaydedebilirsiniz. Büyük bir aileniz veya büyük bir arkadaş grubunuz varsa, bu uygulama hepinizin iyi bağlantı kurmasını sağlayabilir. Bununla birlikte, Skype’ın bir dezavantajı var o da güvenlik. Genel olarak, güvenilir şifrelemeye sahip bir uygulama ancak hiçbir şekilde gizli dinleme koruması yok.

Discord

Discord, ilk önce oyuncular için bir sohbet platformu olarak başladı. Artık, ilgi alanlarınızı paylaşan insanlarla etkileşim kurmanıza izin verecek çeşitli sunuculara ev sahipliği yapıyor. Bu mobil ve masaüstü mesajlaşma platformu, kişisel mesajlar göndermek için bir DM işlevine de sahiptir. Discord, kişi listenizle dosya paylaşmanıza izin verir, ancak ücretsiz sürümün 8 MB’lık bir yükleme sınırı olduğunu unutmayın. Discord aracılığıyla bir görüntülü veya sesli arama başlattığınızda, ekranınızı paylaşma seçeneğiniz de olacaktır.

iMessage

iMessage, WhatsApp için iyi bir alternatiftir ancak bu uygulama yalnızca iPhone, iPad ve Maclerde var. Alıcıların kullandığı uygulamadan bağımsız olarak tüm telefon numaralarına SMS göndermek için kullanabilirsiniz. Diğer birçok uygulama gibi, iMessage metin, video ve sesli mesajları ve ayrıca grup aramalarını, GIF’leri ve resimleri destekler. Bazı ülkelerde, Apple Pay bu uygulama aracılığıyla kullanılabilir. Güvenlik söz konusu olduğunda Apple, hükümetlerin iMessage’a arka kapıdan erişmesine izin vermeme politikasına sadık kalıyor. Başkalarının iCloud yedeklemelerinize erişimi olmadığı sürece mesajlarınız güvende olacaktır.

Slack

Slack, özellikle çalışma ortamları için tasarlanmış bir mesajlaşma platformudur. Grupların ve ekiplerin telefon numarası veya e-posta kullanmadan iletişim kurması için harikadır. Eski nesil, bu uygulamanın sahip olduğu özel gruplar, sohbet odaları veya kanalları ve doğrudan mesajlaşma gibi birçok IRC benzeri özelliği tanıyacaktır. Platform, onu çok basit ve kullanıcı dostu hale getiren yakın zamanda yeniden tasarlandı. Slack aracılığıyla dosya ve konuşmalarınızı renklendirmek için emojiler ve GIF’ler paylaşabilirsiniz.

Wickr Me

Wickr Me ile mesajlarınızı tüm cihazlarınızda senkronize edebilirsiniz. Ancak bu mesajlaşma uygulamasının en çekici özelliği, ister metin, ister resim veya video olsun, tüm mesajlarınız için sona erme süresini ayarlayabilmenizdir. Ve bu, sahip olduğu tek güvenlik özelliği değil. Ayrıca yerelleştirilmiş şifreleme ve her yeni mesaj için farklı bir anahtar sağlar. Harika güvenlik özelliklerinin yanı sıra Wickr Me, kullanıcılarına tam bir anonimlik vaat ediyor ve uygulama aracılığıyla gönderilen tüm içeriklerden tüm meta verileri kaldırıyor. 2014 yılında masaüstü sürümünün piyasaya sürülmesiyle Wickr Me, iOS, Android, macOS, Windows ve Linux için kullanılabilir hale geldi.

KakaoTalk Messenger

KakaoTalk Messenger, bir hesap oluşturduğunuzda size 4 basamaklı bir doğrulama kodu göndermek için cep telefonu numaranızı kullanır. Ardından, WhatsApp’ın yaptığı gibi, diğer KakaoTalk kullanıcılarını bulmak için kişilerinizi senkronize eder. Grup sohbetleri başlatma, resim veya sesli not gönderme, takvim ve iletişim bilgilerini paylaşma olanağı da vardır.

Google Hangouts

Google Hangouts’u bir görüntülü görüşme hizmeti olarak düşünebilirsiniz, ancak anlık mesajlaşma konusunda da çok şey sunar. Hangouts, sesli ve görüntülü aramalar yapmanın yanı sıra metinler, fotoğraflar ve videolar göndermenize olanak tanır. Hangouts’un grup mesajlaşması, yalnızca okundu bilgileri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bunları kimin okuduğunu da söyler; bu nedenle, insanların hangi bilgileri gördüğünü takip etmek kolaydır. iPhone, iPad ve Android’in yanı sıra Mac veya Windows’taki herhangi bir web tarayıcısında da çalışır, bu nedenle arkadaşlarınız ve aileniz neleri olursa olsun onu kullanabilirler.