WhatsApp’ta avatar nasıl yapılır?

WhatsApp’a eklenecek en son özelliklerden biri eğlenceli ve kişiselleştirilmiş bir avatara sahip olma yeteneğidir. Bunları zaten Facebook Messenger ve Apple’ın iMessage ve Facetime gibi uygulamalarında gördük, ancak artık bir Android telefonda WhatsApp kullanıyor olsanız bile, kendinizin bir çizgi film benzerini avatarınızı oluşturabileceksiniz.

Ardından, heyecanınızı, üzüntünüzü veya hissettiğiniz diğer her şeyi göstermek için sohbetlerde kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki adımlar size tüm bunları kolayca nasıl yapabileceğinizi açıklıyor.

WhatsApp, özelliğin 7 Aralık 2022’de kullanıma sunulacağını duyurdu. Bu, bunu ne zaman okuduğunuza bağlı olarak, cihazınızda henüz avatar bulunmayabileceği anlamına gelir. Uygulamayı açıp sağ üst köşedeki üç noktaya dokunup Ayarlar’ı seçerek bunu anlayabilirsiniz. Hesap seçeneğinin altında, garip bir şekilde Avatar adlı yeni bir bölüm görmelisiniz.

Avatar bölümünüz yoksa, telefonunuzun uygulama mağazasına gidin ve WhatsApp için herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Umarım özelliğin tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale gelmesi uzun sürmez.

WhatsApp’ta bir avatar nasıl oluşturulur? Hadi sana güzel bir Avatar oluşturalım! Süreci başlat

Yukarıda açıklandığı gibi, Ayarlar > Avatar‘a gidin ve ardından Avatarınızı Oluşturun düğmesine dokunun. Yukarıda açıklandığı gibi,‘a gidin ve ardından Avatarınızı Oluşturun düğmesine dokunun. Görünüşünü seç

İlk seçenek, avatarınız için istediğiniz cilt rengini seçmektir. İlk seçenek, avatarınız için istediğiniz cilt rengini seçmektir. Özelliklerinizi tasarlayın

Artık saç stilinizi, yüz şeklinizi, gözlerinizi, burnunuzu, ağzınızı, makyajınızı, gözlük takıp takmadığınızı ve hatta burun piercinginizi seçtiğiniz çeşitli aşamalardan geçebileceksiniz. Bu, örneği gösteren ana alandaki karelerden birini seçerek yapılır. Ardından, seçenekler arasında hareket etmek için simgenizin tam resmi ile aşağıdaki büyük kareler arasındaki şeritteki simgelere dokunun. Artık saç stilinizi, yüz şeklinizi, gözlerinizi, burnunuzu, ağzınızı, makyajınızı, gözlük takıp takmadığınızı ve hatta burun piercinginizi seçtiğiniz çeşitli aşamalardan geçebileceksiniz. Bu, örneği gösteren ana alandaki karelerden birini seçerek yapılır. Ardından, seçenekler arasında hareket etmek için simgenizin tam resmi ile aşağıdaki büyük kareler arasındaki şeritteki simgelere dokunun. Vücut tipinizi ve kıyafetlerinizi seçin

Yüz ve saç tamamlandıktan sonra artık vücut tipinizi ve avatarınızın giymesini istediğiniz kıyafetleri seçebileceksiniz. Çeşitli kıyafetler, başlıklar ve küpeler mevcuttur, ayrıca işitme güçlüğünüz varsa işitme cihazını gösterme seçeneği bile vardır. Yüz ve saç tamamlandıktan sonra artık vücut tipinizi ve avatarınızın giymesini istediğiniz kıyafetleri seçebileceksiniz. Çeşitli kıyafetler, başlıklar ve küpeler mevcuttur, ayrıca işitme güçlüğünüz varsa işitme cihazını gösterme seçeneği bile vardır. Avatarını tamamla Seçimlerinizden memnun olduğunuzda Değişiklikleri kaydet seçeneğine dokunun ve yeni avatarınız Sohbetlerinizin Etiketler bölümünde bulunacaktır. Elbette, görünüşünüzü değiştirmek için istediğiniz zaman Avatar bölümüne dönebilirsiniz. Sadece yukarıdaki işlemleri tekrarlamanız yeterli. Avatarını kullan

Şimdi, bir sohbette kullanmak için bir avatar seçmek istediğinizde, ekranın alt kısmında klavyenin yanındaki emoji düğmesine dokunmanız, Etiket seçeneğini seçmeniz ve yeni heykelinizi tüm görkemiyle görmeniz gerekir. Sohbette göstermek istediğiniz duyguyu en iyi temsil edeni seçmeniz yeterlidir. Şimdi, bir sohbette kullanmak için bir avatar seçmek istediğinizde, ekranın alt kısmında klavyenin yanındaki emoji düğmesine dokunmanız, Etiket seçeneğini seçmeniz ve yeni heykelinizi tüm görkemiyle görmeniz gerekir. Sohbette göstermek istediğiniz duyguyu en iyi temsil edeni seçmeniz yeterlidir.

Avatarınızı profil resminiz olarak nasıl ayarlayabilirsiniz?

Avatarınız yalnızca sohbetler için değildir, onu profil resminiz için de kullanabilirsiniz. Bunu yapmak kolaydır, çünkü Ayarlar‘a gitmeniz, profil resminize dokunmanız ve Düzenle > Düzenle’yi seçip Avatarı Kullan‘ı seçmeniz yeterlidir. Artık arkadaşlarınız sohbetlerinde göründüğünüzde çizgi film halinizi görecekler.