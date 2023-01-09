WhatsApp, Mesajları Taşıma Özelliğini Getiriyor!

Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir beklenen mesajları başka telefona taşıma özelliği üzerinde çalışmalara başladı.

Akıllı telefonlarının sayısının artmasıyla beraber sosyal medya uygulamalarının da kullanıcı sayısında artış gözlemdi. Özellikle internetin her eve girmesiyle beraber iletişim daha kolay bir hal aldı. WhatsApp, günümüzde iletişim için oldukça önemli konumda yer alıyor.

WhatsApp, düzeli olarak getirdiği güncellemeler ile beraber kullanıcıların deneyimini artırmaya çalışıyor. WhatsApp, QR kod ile beraber mesajları başka telefona taşıma özelliği üzerinde çalışmalara başladı.

WhatsApp’taki sohbetlerinizi başka bir telefona aktarabilmeniz için daha önce Google hesabını bağlayıp, sohbetleri buluta yüklemeniz gerekiyordu. Hemen ardından ise yedeği yeni cihazınıza indirdikten sonra mesaj aktarma işlemi tamamlanıyordu.

Yeni gelecek olan özellikle ile beraber QR kod kullanarak tüm sohbetinizi başka bir telefona rahatlıkla taşıyabileceksiniz. Böylece buluta yükleme işlemine son vermiş oluyorsunuz. Bu işlemi gerçekleştirmek için ilk olarak Ayarlar kısmına giriş yapın, daha sonra Sohbet kısmına ilerleyin ve son olarak Mesajları Taşı seçeneğiyle beraber kolaylıkla başka bir telefona sohbetinizi taşıyın.

Şu an için test aşamasında olan bu yeni özellik, kullanıcıların kullanım deneyimini artırmayı hedefliyor. Güncellemenin kısa zaman içerisinde önce belirli bir kullanıcıya daha sonra ise tüm kullanıcılara geleceği tahmin ediliyor.

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