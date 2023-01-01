Telegram Büyük Güncelleme Aldı!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Telegram, kısa süre önce gelecek olan büyük güncelleme notlarını paylaştı.

En son güncelleme, medya için spoiler biçimlendirme, yeni çizim araçları, sıfır depolama kullanımı ve daha fazlasını içeren bir dizi yeni özellik grubunu barındırıyor. Metin için spoiler biçimlendirmesi ekleyebilmenin yanı sıra, Telegram artık resimler ve videolar için de spoiler biçimlendirmesi eklemeye izin veriyor. Bu, medyanın üzerinde, kullanıcı dokunmadığı sürece içeriği gizleyen bir bulanıklıkla parıldayan bir katman olarak görünür.

Yeni depolama yönetimi özellikleri, özel sohbetler, gruplar ve kanallardan önbelleğe alınmış medya için ayrı otomatik kaldırma ayarları yapılandırmanıza olanak tanır. (Bazı sohbetler bu durumun dışında kalıyor.)

Uygulama artık yeni bir bulanıklaştırma aracı ve yeni bir damlalık aracı da dahil olmak üzere 5 yüksek hassasiyetli renk aracıyla güncellenmiş çizim araçlarını da içeriyor. Çizim araçları, çizim hızına göre genişliği otomatik olarak değiştirir ve çizgileri otomatik olarak yumuşatır. Fotoğraflara veya videolara eklerken metin boyutu, yazı tipi ve arka plan değiştirilebilir ve Telegram Premium kullanıcısı olmayanlar için bile özel animasyonlu emojiler mevcuttur.

Artık kişileriniz için yalnızca sizin için görünecek özel bir profil resmi de ayarlayabilirsiniz. Resim, kişinize de önerilebilir, böylece iki dokunuşla kendileri için ayarlayabilirler. Hesabınız için, kişileriniz için sahip olduğunuzdan ayrı olabilen, herkese açık bir profil resminiz de olabilir.

Grup yöneticileri artık 100’den fazla üyesi olan gruplardaki üyeleri gizleyebilir. Bu sayede paylaşım yapmadığınız sürece gruptaki varlığınız yönetici dışında kimse tarafından görülmeyecektir. Tüm bu yeni özelliklerden yararlanmak için hemen güncellemenizi yapın.

Telegram Grupları Nasıl Bulunur?