Bugün sizlere telegram okundu bilgisi nedir açıklayacağız. Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformu son zamanlarda çokça kullanılmaya başlandı. Özellikle Whatsapp’da yaşanan gizlilik olayları sonucu bir ara baya bir önde götürmüştü. Lakin herkesin merak ettiği gibi attığınız mesajın okunduğunu bilmek mümkün.

Tüm mesajlaşma uygulamalarında kullanıcıların daha verimli bir iletişim kurması için okundu bilgisi bulunur. Mesajınızın iletildiğini ve mesajınızın okunduğunu okundu bilgisi sayesinde anlayabilirsiniz. Telegram uygulaması da tabii ki okundu bilgisi işaretlerini barındırıyor. Telegram üzerinden gönderdiğiniz bir mesajın okunup okunmadığını bu okundu bilgisi işaretlerine bakarak anlayabilirsiniz. Mesajınız çok önemliyse ve uzun süredir okunmadıysa kişiyi arama ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu gibi durumlar için Telegram mesajın okunduğunu nasıl anlayacağınızı bilmek önemlidir. Telegram görüldü bilgisi nasıl anlaşılır, nasıl kapatılır ve ayrıntılara devam edelim.

Telegram Okundu Bilgisi Nedir?

Telegram’da bir mesaj gönderdiğinizde, mesajınızın köşesinde ilk başta “tek tik” görürsünüz. Daha sonra ise “çift tik”e dönüştüğünü fark edersiniz.

Telegram’da düşündüğünüz gibi 3 adet bildirim şekli (gönderildi, iletildi, okundu) yoktur. Telegram, gönderdiğiniz mesajın bilgisini size 2 şekilde sunar: “Gönderildi” ve “Okundu.”

Tek Tik: “Gönderildi” anlamına gelir ve mesajınızın cihazınızdan Telegram sunucularına başarıyla kaydedildiği anlamına gelir.

Çift Tik: “Okundu” anlamına gelir. Bu da alıcının mesajı açıp, okuduğunu bildirmektedir.

Telegram’da “cihaza teslim edildi, iletildi” bildiriminin olmamasının sebebi, Telegram’ın birden fazla cihazda oturum açmanıza izin verdiğinden dolayı, hangi cihaza iletildiğinin bir öneminin kalmamasıdır.

Telegram Okundu Bilgisi Nasıl Kapatılır?

Telegram uygulamasına girin,

Sağ üstteki 3 noktaya basın ve Ayarlara tıklayın

noktaya basın ve Ayarlara tıklayın Hesap yazısına tıklayın

yazısına tıklayın En üstteki Gizlilik yazısına basın

yazısına basın Okundu Bilgisi yazısının yanında bulunan butona basarak kapalı hale getirin

hale getirin Telegram Okundu Bilgisi Kapatılmıştır

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