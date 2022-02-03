Telegram, Video Çıkartma Özelliği Getirdi – Yeni Güncelleme

Aralık ayında Telegram, mesajları tarihe göre silme, bağlı cihazları yönetme; herkese açık gruplarda anonim paylaşımlar gibi merakla beklenen bazı gizlilik özelliklerini getiren büyük bir güncelleme başlatmıştı. Şimdi ise mesajlaşma platformu, sohbet sürecini daha eğlenceli ve keyifli hale getirirken; kullanımını daha da kolaylaştıran 8.5 sürümü güncellemesini yayınladı.

Şirket, bu güncellemenin yapımı kolay video çıkartmaları; kompakt animasyonlar ve ekstra emoji ile daha iyi tepkiler, görünmeyen tepkileri gözden geçirmek için bir düğme; sohbetler arasında gelişmiş gezinme gibi özellikleri getirdiğini belirtiyor. Şimdi bu yeni özelliklere daha yakından bakalım.

Video Çıkartmalar

Telegram, normal videolardan dönüştürülen çıkartmalar için destek ekleyerek kullanıcıların video çıkartmaları oluşturmasını kolaylaştırdı. Bu özellik artık çıkartma olarak yapılmasını istediğiniz bir videoyu .WEBM formatında Çıkartmalar kısmına yüklemenizle meydana geliyor.

Daha İyi Tepkiler

Güncelleme, tepkilere daha kompakt animasyonlar ekliyor. Kullanıcılar, daha büyük bir efekt göndermek için menüdeki tepkiyi basılı tutabiliyor. Buna ek olarak, kullanıcılar tepkiler için bilgi de alıyor; yani biri mesajınıza tepki verdiyse ve siz henüz görmediyseniz; sohbetin köşesinde yeni bir ♡ etiketi beliriyor.

Yeni Tepkiler ve Etkileşimli Emoji

Telegram, ayrıca 5 yeni tepki ekledi. Bu çıkartmalar aynı zamanda etkileşimli emoji işlevi görüyor ve özel sohbetlerde tam ekran efektleri vaat ediyor.

Son Sohbetlerde Gezinme

Telegram kullanıcıları artık tüm son sohbetlerini küçük bir açılır listede görüntülemek için; “Geri” düğmesini basılı tutabilecek. Daha sonra sohbetler arasında geçiş yapmak için kısayol olarak kullanabilecekler.

Hata Düzeltmeleri ve Daha Fazlası

Telegram, Ocak güncellemesiyle bilinen sorunları düzeltmeye odaklandıklarını söylüyor. Güncelleme, çağrı kalitesini iyileştirdi, anında görüntüleme sayfalarına (ve iOS’ta bios’a) çeviri desteği ekledi. Ayrıca paylaşım menüsünden sessiz mesajlar gönderme seçeneği de ekledi ve daha birçok iyileştirmeyle geliyor.