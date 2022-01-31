Telegram Oturum Kapatma Nasıl Yapılır?

Günümüzün en popüler olan sosyal medya platformlarından birisi Telegram’dır. Özellikle son yıllarda büyük bir kullanıcı sayısına erişti. Birçok Telegram kullanıcısının aklında uygulama hakkında sorular yer alıyor. Bugünkü yazımızda Telegram oturum kapatma hakkında bilgi vereceğiz.

Özellikle geçtiğimiz aylarda WhatsApp ve Instagram’ın çökmesiyle beraber Telegram kullanıcı sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Anlık mesajlaşma ve dev grupların yer aldığı Telegram içerisinde birçok alandan insan bulunuyor. Özellikle iş ilanları ve öğrenci grupları, Telegram içerisinde fazlasıyla mevcut.

Eğer Telegram hesabınıza bilgisayar üzerinden giriş yapıyorsanız ve sizden başka kişilerde bilgisayarı kullanıyorsa Telegram hesabınızdan çıkış yapmak istersiniz. Telegram hesabınızdan çıkmak için aşağıdaki yolu takip etmeniz yeterli olacaktır.

Telegram oturum kapatma işlemi şu şekilde;

İlk olarak Ayarlar butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Daha sonra sağ üstte yer alan Düzenle bağlantısına tıklayın.

bağlantısına tıklayın. En aşağıda yer alan Oturum Kapat seçeneğine tıklayın.

Telegram hesabından çıkış yapmak çok basittir. Özellikle kullanıcıları için basit bir arayüz kullanan bir sosyal medya platformudur. Sizlerde çok kolay bir şekilde Telegram uygulamasında oturum kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Telegram Oturum Açma Nasıl Yapılır?

Telegram platformuna girmek için ilk olarak Telegram ana sayfasına giriş yapın. Bu işlem için hangi arama motoruna sahip olduğunuzun bir önemi yoktur. Telegram ana sayfasında yer alan Oturum Açma seçeneğine tıklayın. İlk olarak ülkenizi daha sonra ise telefon numaranızı girin. Daha sonra karşınıza telefon doğrulama ekranı gelecektir. Buradan telefon numaranızı doğrulayın.

Tüm bu işlemleri gerçekleştirerek, Telegram hesabına sahip olursunuz. Daha sonra ise isterseniz Telegram uygulamasını masaüstünüze indirebilirsiniz.

Telegram’da Engellendiğimi Nasıl Anlarım?