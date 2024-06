Ana Sayfa » Oyun Temmuz 2024 Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Belli Oldu! Oyun Temmuz 2024 Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Belli Oldu! Emine Emre 6 Görüntüleme

Amazon Prime Gaming her ay ücretsiz oyunları ile abonelerini oldukça mutlu ediyor. Haziran ayını bitirmek üzereyken Temmuz ayında bedava sunulacak olan oyunlar da açıklandı. Oyun severlerin en çok kullandığı platformlardan biri olan Amazon Prime Gaming bedava oyunların yanı sıra aylık abonelik ücretini de oldukça düşük seviyede tutuyor. İşte Temmuz 2024 Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları.

Temmuz 2024 Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Amazon Prime Gaming Temmuz ayında tam 15 oyunu kullanıcılarına hediye edecek. Prime Gaming kütüphanesine önümüzdeki ay 15 farklı oyun eklenecek ve kullanıcılara ücretsiz bir şekilde sunulacak. Prime Gaming Haziran ayında 7 oyun bedava sunulmuştu.

Amazon’un ücretsiz sunacağı oyunlara geçmeden evvel Steam’in ya da Epic Games’in yaz sezonu indirim kampanyaları olduğu gibi Prime Gaming’in de olduğunu belirtelim. Amazon Prime Gaming “Prime Day İndirimleri” kapsamında pek çok oyunun fiyatında indirim yapacak. Prime Gaming oyun indirimleri yaz kampanyası 16 – 17 Temmuz (Salı ve Çarşamba günleri) gerçekleştirilecek. Amazon Prime Day kapsamında aboneler için de çeşitli hediyeler sunulacak.

Prime Gaming ücretsiz oyunları 25 Haziran – 11 Temmuz dönemi için geçerlidir. Bu tarihten sonra yeni ücretsiz yapımlar platforma eklenecektir. İşte Prime Gaming’de ücretsiz sunulacak Temmuz oyunları ve eklenecekleri tarihler:

Deceive Inc.

Tearstone: Thieves of the Heart

The Invisible Hand

Call of Juarez

Forager – 27 Haziran

Card Shark – 27 Haziran

Heaven Dust 2 – 27 Haziran

Soulstice – 27 Haziran

Wall World – 3 Temmuz

Hitman Absolution – 3 Temmuz

Call of Juarez: Bound in Blood – 3 Temmuz

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – 11 Temmuz

STAR WARS: Knights of the Old Republic 2 — The Sith Lords – 11 Temmuz

Knights of the Old Republic 2 — The Sith Lords – 11 Temmuz Alex Kidd in Miracle World DX – 11 Temmuz

Samurai Bringer – 11 Temmuz

Yukarıda sıraladığımız oyunlara baktığımızda Temmuz oyunlarının tamamıyla Haziran ayı yapımlarından farklı olduğunu söyleyebiliriz. Haziran’da STAR WARS™ Battlefront 2 ücretsiz sunulmuşken Temmuz ayında STAR WARS: Knights of the Old Republic 2 — The Sith Lords yer almakta.

Prime Gaming’e Nasıl Üye Olunur?

Priem Gaming üyeliği için öncelikle Amazon Prime’a giriş yapılır. Ardından Prime Gaming sayfasına gidilerek ücretsiz deneyin sekmesi tıklanır. Amazon Prime Gaming üyeliği Türkiye özelinde ilk ay ücretsiz, takip eden aylarda ise 39 TL fiyatladır.