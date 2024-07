Ana Sayfa » Oyun Temmuz Ayı GeForce Now Eklenecek Oyunlar Açıklandı Oyun Temmuz Ayı GeForce Now Eklenecek Oyunlar Açıklandı Emine Emre 1 Görüntüleme

Pek çok oyun sever artık bulut oyun platformlarını kullanıyor. Bu kapsamda ülkemizde en çok kullanılan bulut oyun servislerinden biri olan GeForce Now by Game+ her ay yeni oyunları kütüphanesine ekleyerek kullanıcılarına sunuyor. Bir Nvidia hizmeti olan GeForce Now (GAME+) Temmuz ayının ikinci yarısında (bu hafta da dahil) 9 oyun birden platforma ekleyecek. Temmuz ayı GeForce Now eklenecek oyunlar içeriğimizde…

Temmuz Ayı GeForce Now Eklenecek Oyunlar Açıklandı

Game Plus olarak da biline GeForce Now bulut oyun servisi kullanıcılarına farklı oyunları sunmaya devam ediyor. Her ay yeni oyunlar ile kütüphanesini genişleten GeForce Now oyun severlerin en çok kullandığı bulut oyun platformlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Nvidia yeni yaptığı açıklama ile Temmuz ayı sonuna kadar GeForce Now kütüphanesine eklenecek oyunları açıkladı. Game Plus’a eklenecek oyunlar arasında popüler yapımlardan Nobody Wants to Die, Gestalt: Steam & Cinder, Dungeons of Hinterberg, Flintlock: The Siege of Dawn ve Crime Boss: Rockay City gibi oyunlar yer alıyor. İşte GeForce now (Game+) Temmuz’un ikinci yarısında eklenecek oyunlar ve tarihleri:

The Crust (Steam) – 15 Temmuz

Gestalt: Steam & Cinder (Steam) – 16 Temmuz

– 16 Temmuz Nobody Wants to Die (Steam) – 17 Temmuz

Dungeons of Hinterberg (Steam, Xbox ve PC Game Pass) – 18 Temmuz

Flintlock: The Siege of Dawn (Steam, Xbox, PC Game Pass) – 18 Temmuz

Norland (Steam) – 18 Temmuz

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Steam) – 19 Temmuz

Content Warning (Steam)

Crime Boss: Rockay City (Steam)

GeForce Now Abonelik Ücreti Ne Kadar?

GeForce Now bulut oyun servisinden yararlanmak için platforma abone olmak gerekmekte. Game Plus abonelik ücreti aylık 340 TL seviyesinde. Bununla birlikte GeForce Now Premium abonelik hizmeti 3 aylık paket ücreti 800 TL, 6 aylık abonelik ücreti 1580 TL ve 12 aylık abonelik ücreti de 2880 TL seviyesinde.

Bu abonelik paketlerine ek olarak Nvidia “Haftalık Premium” abonelik hizmeti de sunmakta. GeForce Now kütüphanesinde hali hazırda 2000’e yakın oyun bulunuyor ve bunların 100’ü aşkını ücretsiz olarak sunulmakta. Popüler oyunları deneyimlemek için Game+ hizmetinden faydalanabilirsiniz.