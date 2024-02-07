Tencent Elden Ring Mobil Oyunu Üzerinde Çalışıyor

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Reuters’e göre Tencent, cep telefonları için bir Elden Ring oyunu geliştirmenin tam ortasında duruyor. Görünüşe göre, Shenzhen merkezli teknoloji şirketinin planı başarılı olursa, hayranlar, gacha oyunu Genshin Impact’e benzer şekilde, uygulama içi satın alımlarla oynaması ücretsiz bir oyun elde edecekler. Bu, başlangıçtan itibaren 60 dolara satılan ve mikro işlemlerle dolu olmayan orijinal Elden Ring aksiyon RPG’sinden tam bir sapmadır.

Elden Ring için mobil deneyim geliyor

Reuters’in bildirdiği detayların hemen hepsi bu kadar; haber kuruluşunun kaynaklarına göre projedeki ilerleme yavaş olduğundan oyunu görmemiz biraz zaman alabilir. Tencent, iki yıldır üzerinde çalışılan, çok beklenen Nier mobil oyununun geliştirilmesini yakın zamanda durdurdu. Tencent’in, franchise’ı Square Enix’ten lisanslamanın maliyetini ve projeyi tamamlamak için harcayacağını telafi etmesine olanak sağlayacak bir para kazanma modeli bulamadığı bildirildi.

Tencent ve Sony, 2022 yılında Elden Ring’in arkasındaki Japon geliştirici FromSoftware’in yüzde 30 hissesini satın aldı. Çinli şirket aynı zamanda o dönemde oyunu geliştirmek için lisans haklarını da aldı ve birkaç düzine kişiden oluşan bir ekip oluşturdu. bir prototip üzerinde. Reuters, Tencent’in yaşlanan oyun kütüphanesine yeni bir oyunla destek vermeyi umduğunu ve Elden Ring gibi son derece başarılı bir oyuna dayanan oyunun hit olma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.