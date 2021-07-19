Tencent,Sumo’yu 1.3 Milyar Dolara Satın Aldı

Tencent, Sheffield merkezli İngiliz oyun geliştiricisi Sumo’yu satın aldı. Tencent, gelir açısından Sony’nin hemen arkasından ikinci en büyük video oyun grubu haline getiren genişlemeci bir hamle peşinde. Tencent tarafından açıklanan anlaşma 1.27 milyar dolar değerinde ve Çinli şirketi küresel video oyunları üretim ve satış zirvesine taşımaya devam edecek.

Tencent kısa süre önce iki video akışı sitesi DouYu ve Huya’yı birleştirmeye çalıştıktan sonra Çin’de inceleme altına alındı. Çin piyasa düzenleyicisi, ülkenin antitröst yasalarının olası ihlali üzerine bu hareketi engelledi. Tencent ayrıca, bazıları Call of Duty gibi yüksek profilli mobil sürümleri olan bir dizi video oyunuyla çok başarılı bir performans sergiledi.

Şirket, portföyünün büyümesini sürdürmeye devam eden, liste başı video oyunlarına sahip. Satın alma, Sumo’nun son derece başarılı video oyunlarından birkaçını repertuarına katacağı için Tencent’in küresel görünümünü güçlendirecek. Sumo’nun video oyunlarını geliştirdiği beş ülkeye yayılmış 14 stüdyosu var.

Tencent, Sumo’da %8,75 hisseye sahip ve şirketin en büyük ikinci hissedarı olarak söz sahibi. Sumo, Londra Menkul Kıymetler Borsası’na kote olduğu 2017’den beri yükselen bir yörüngeye devam etmişti. Oyun sağlayıcının hissedarları, Tencent ile yapılan anlaşmadaki hisselerinin etkileyici bir şekilde geri alınmasının keyfini çıkaracaklar. Sumo’nun her bir hissesi, önceki değerlemesinden %43 oranında değer kazanmıştır ve Sumo’nun hissedarlarına hisse başına 5,13 dolarlık bir prim ödenecek.