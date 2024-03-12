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Hangar 13 oyun stüdyosu tarafından geliştirilen tenis oyunu TopSpin 2K25 yakında çıkıyor. Tenis severlere muhteşem bir oyun deneyimi sunmayı hedefleyen bu yeni yapım 2K tarafından yayınlanacak. TopSpin 2K25; standart sürüm, Deluxe ve Grand Slam Edition olmak üzere üç sürüm şeklinde oyuncuya sunulacak. Peki TopSpin 2K25 ne zaman çıkacak, nasıl bir oyun olacak, işte oyun hakkında merak edilenler…

Tenis Oyunu TopSpin 2K25 Yakında Çıkıyor

Tenis temalı olan TopSpin 2K25 tenis severlere harika bir oyun deneyimi sunmak için tasarlanmış. Oyunda tenis sporunun efsanevi isimleri yer alıyor. Hem pek çok konsolda hem de PC’de piyasaya sürülecek olan oyun şu anda ön sipariş sürecinde.

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Video oyun geliştiricisi Hargar 13 tarafından geliştirilen ve 2K Games tarafından yayınlanacak olan tenis oyunu TopSpin 2K25; PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC’de piyasaya sürülecek. Tanıtım fragmanı yayınlanan oyunun 26 Nisan 2024 tarihinde oyuncuyla buluşacağı da deklare edildi. Oyunun resmi tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Tenis temalı oyun TopSpin 2K25, yukarıda da belirttiğimiz gibi üç farklı sürüm ile çıkacak. Oyunun standart sürümü yaklaşık 60 dolarlık fiyat ile PlayStation 4, Xbox One ve PC’de yayınlanacak. Mevcut nesil konsollarda yani PlayStation 5 ve Xbox Series X / S’te oyun yaklaşık 70 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Bunların yanı sıra Deluxe ve Grand Slam Edition sürümleri de mevcut.

Deluxe sürümün kapağında dönemimizin en iyi yıldızlarından olan Carlos Alcaraz, Francis Tiafoe ve Iga Swiatek yer almakta. Grand Slam Edition sürümü ve standart sürüm kapağında ise Roger Federer ile Serena Williams bulunuyor. Tenis sporunun efsaneleri ile oynamak, şüphesiz oyunculara ayrı bir keyif verecek. Üst seviye simülasyon öğeleri ile bezenmiş oyunda kaliteli bir tenis deneyimi oyuncuları bekliyor.

TopSpin 2K25 Nasıl Oynanır?

Tenis oyunu TopSpin 2K25’de 24’ü aşkın profesyonel tenis kadrosu yer alıyor. Oyunda bulunan TopSpin Academy, efsane tenis oyuncusu John McEnroe tarafından seslendirilmekte. Yapım hem tek oyunculu hem de çok oyunculu moda sahip. Bunların yanı sıra TopSpin 2K25’de oyuncular dört adet Grand Slam turnuvasında yarışabiliyor. TopSpin 2K25, tenis hayranlarının kendilerini gerçekten sahada hissedecekleri, tenis oynamanın tadını sonuna kadar çıkaracakları bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.