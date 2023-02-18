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Tesla 2 Özelliğini Kısıtlamak Zorunda Kaldı!

NHTSA'in araştırma ve analizine göre Tesla 2 özelliğini kısıtlamak zorunda kaldı. Güncelleme ile bu özelliği içeren bütün araçlar geri çağrıldı.

Cemre Yılmaz

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tesla 2 özelliğini kısıtlamak zorunda

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NHTSA, geçen yıl Tesla’nın FSD özelliği hakkında bir soruşturma başlatmıştı ve bu soruşturma geçen Haziran ayında mühendislik analizine dönüşmüştü. Bugün NHTSA, kısıtlamak zorunda kaldığı FSD Beta ile donatılmış tüm Tesla araçlarının geri çağrıldığını duyurdu. Geri çağırma, bir yazılım güncellemesiyle giderilecek.

Tesla tarafında, soruşturma ve mühendislik analizi ilerledikçe muhtemelen daha fazla geri çağırma olacak. Tesla, FSD özelliğini belirli davranışlarını tüm Model S ve Model X araçlarla, 2017 ile 2023 arasında üretilen tüm Model 3’lerle ve 2020’den sonra üretilen ve FSD Beta yükseltmesi ile donatılmış tüm Model Y‘lerle sınırlayan bir yazılım yaması yayınlamak zorunda kalacak.

NHTSA, geri çağırma emrinin şöyle bir açıklama yaptı:

FSD Beta sistemi, aracın yalnızca dönüş şeridindeyken bir kavşaktan düz gitmesi, dur işareti kontrollü bir kavşağa gelmeden dur işareti kontrollü bir kavşağa girmesi gibi kavşaklarda güvensiz hareket etmesine izin verebilir.

tesla 2 özelliğini kısıtlamak zorunda

Geri çağırma durumu, NHTSA’nın devam eden soruşturmasına dayalı olarak yaptığı ilk eylemdir. Başka ne bulacaklarını söylemek mümkün değil – daha fazlası olacak mı? Yoksa bu kadar mı ve Tesla’nın sürüşü otomatikleştirme çabaları haklı mı çıkıyor? Öncü olmak asla kolay değildir, orası kesin. Ancak öncü olmak, sorumluluklarınızı unutmak anlamına gelmez ve insanları riske atmak çok ileri bir adımdır.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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